"OSB Uygulama Yönetmeliğindeki Değişiklik Sanayicilerimizi Rahatlatacak" - Son Dakika

"OSB Uygulama Yönetmeliğindeki Değişiklik Sanayicilerimizi Rahatlatacak"

22.10.2020 11:08

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bu günkü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıklayarak, uygulamanın sanayicileri rahatlatacağını söyledi.

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bu günkü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıklayarak, uygulamanın sanayicileri rahatlatacağını söyledi.

Sanayicilerin yoğun talepleri ve Odamızın girişimleri ile OSB Uygulama Yönetmeliğinde bir takım değişiklikler yapıldığını açıklayan Büyüksimitci, "Bu konudaki taleplerimizi, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Başkanlığında ve Sanayi ve Teknoloji Başkanımız Sayın Mustafa Varank'ın katılımı ile gerçekleştirdiğimiz Oda/Borsa Başkanları İstişare Toplantısında dile getirmiştik. Taleplerimizi hızlıca dikkate alarak bizi rahatlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank başta olmak üzere, bu konuda emek ve desteklerini esirgemeyen TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, OSBÜK Başkanımız Memiş Kütükçü ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan değişikliklerle ilgili bilgi veren KAYSO Başkanı Büyüksimitci, "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin imar planı yapımını içeren 36'ncı maddesinin "Mevcut imar planı bulunan OSB'lerde en az ortak kullanım alanlarının plan içerisinde sağlanması halinde yapılaşma koşulları, yukarıdaki oranlarla değiştirilebilir" şeklinde olan 6'ncı bendi değiştirildi. Buna göre, sanayi parsellerinde yapı emsali belirlenirken; çekme ve çatı katı ile kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların toplamı hesaplanacak" dedi.

Başkan Büyüksimitci; "Buna karşılık bodrum katlar, asma kat, taban alanına dahil edilmeyen kullanımlar, yangın merdiveni ile yangın güvenlik holünün 6 metrekaresi, bodrum katlarda yapılan sığınak, bacalar, şaftlar, kömürlük, yakıt ve su depoları, jeneratör ve enerji odası, bahçede yapılan açık otoparklar ile bodrum veya çatıda yapılan zorunlu otoparklar, mescitlerin 300 metrekaresi, galeri ve atrium boşlukları ile 6 metrekareyi geçmeyen bekçi kulübeleri emsale dahil edilmeyecek" diye konuştu.

Emsal harici bırakılan bodrum katlardan, zemin altı ilk bodrum kat haricindeki diğer bodrum katlarının ve asma katın toplamı parselin toplam emsale esas alanının yüzde 30'unu aşmayacağını açıklayan Başkan Büyüksimitci, bu hesaba yangın merdiveni ile yangın güvenlik holünün 6 metrekaresi, bodrum katlarda yapılan sığınak, bacalar, şaftlar, kömürlük, yakıt ve su depoları, jeneratör ve enerji odası, bahçede yapılan açık otoparklar ile bodrum veya çatıda yapılan zorunlu otoparklar, mescitlerin 300 metrekaresi, galeri ve atrium boşluklarının dahil edilmeyeceğini söyledi.

Yapılan değişiklikle ayrıca, OSB genel kurullarına katılacak temsilcilerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerinde görevli personel arasından da belirlenebilmesine olanak sağlandığını ifade eden Büyüksimitci, OSB'de yer alan sanayi ve hizmet destek parselinde inşa edilecek doğal gaz basınç düşürme ve/veya ölçüm istasyonunun çevre yeşili üzerinde yapılmasına imkan tanındığını, imar mevzuatında düzenlenen değer artış payına ilişkin hükümlerin OSB'lerde uygulanmaması için istisna getirildiğini belirtti. - KAYSERİ

OSB Uygulama Yönetmeliğindeki Değişiklik Sanayicilerimizi Rahatlatacak

Kayseri Sanayi Odası, Yönetim Kurulu, Organize, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'OSB Uygulama Yönetmeliğindeki Değişiklik Sanayicilerimizi Rahatlatacak' - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Memurun fazla mesai ücretine zam! İşte önümüzdeki yıl saat başı verilecek ücret Marcus Thuram, kendisini tanımayan güvenlik görevlisine Google'dan fotoğraflarını gösterdi Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi Hemen hemen hepimizde var! Telefon israfı milli serveti eritiyor Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi TSK, yerli ve milli silahları ilk kez kullandı! Yapılan atışlar, Azerbaycanlı kardeşlerimize ithaf edildi Paşinyan "Karabağ olmazsa biteriz, silahlanın" çağrısı yapmıştı! Azerbaycan, Karabağ'ın kalbine giden kenti kuşattı
F.Bahçe'den ayrılan Garry Rodrigues, G.Saray'a dönmek istiyor F.Bahçe'den ayrılan Garry Rodrigues, G.Saray'a dönmek istiyor         
12:01
Buse Terim, kendisine küfürlü mesaj gönderen kişiye hapis istemiyle dava açtı Buse Terim, kendisine küfürlü mesaj gönderen kişiye hapis istemiyle dava açtı         
11:49
ÇAYKUR artık çöpünü de ekonomiye kazandıracak ÇAYKUR artık çöpünü de ekonomiye kazandıracak         
11:29
Aytemiz Alanyaspor, gösterdiği performansla Süper Lig'i kasıp kavuruyor Aytemiz Alanyaspor, gösterdiği performansla Süper Lig'i kasıp kavuruyor         
11:17
Bakan Selçuk, Bakan Selçuk, "Maske kalksın" mesajlarına tepki gösterdi: Bu artık bir rica değil         
11:12
"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler         
10:46
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi         
10:37
ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı         
10:15
Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı         
10:03
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu 28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu         
09:25
Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti         
09:15
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 12:18:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "OSB Uygulama Yönetmeliğindeki Değişiklik Sanayicilerimizi Rahatlatacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei