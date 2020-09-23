OSB yönetim kurulu toplantısı Vali Makas başkanlığında yapıldı - Son Dakika

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

OSB yönetim kurulu toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Vali Yardımcısı Vekili Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, OSB Müdürü Ömer Faruk Nayman ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yapılan yatırımlar, mevcut kapasite, sorunlar ve çözüm önerilerin görüşüldüğü toplantıda gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı.

Toplantıda konuşan Vali Makas, OSB'nin, bölgenin gelişmesi için önemli katkılar sunduğunu belirterek, ilimizde 6. bölge için sağlanan destek unsurlarının devam etmekte olduğunu bu kapsamda yatırım kararı alan tüm yatırımcıların son müracaat tarihi olan 31 Aralık 2020 tarihini dikkate alarak, yeni yapacakları yatırımlar için sürenin sona ermesinden önce yatırım teşvik belgesi müracaatında bulunmaları gerektiğini bildirdi.

OSB'de yapılacak her türlü iyileştirmenin, üretimin artmasına böylelikle istihdamın da artmasına imkan sağlayacağını belirten Vali Makas, yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. - ERZİNCAN