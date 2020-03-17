OSB Yönetimi sanayicisinin yanında - Son Dakika
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OSB Yönetimi sanayicisinin yanında

6 saat önce

Korona virüs salgını sanayi ve ticaret hayatını olumsuz yönde etkilerken, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nden sanayicilere önemli bir destek geldi.

OSB Yönetimi sanayicisinin yanında, System.String[]

Korona virüs salgını sanayi ve ticaret hayatını olumsuz yönde etkilerken, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nden sanayicilere önemli bir destek geldi.


Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, yaşanan sıkıntılı süreçte sanayicilere destek olmak amacıyla Mart ayına ait elektrik, su ve doğalgaz faturalarının bir ay süreyle ertelenebileceğini açıkladı. Korona virüs salgınının hayatın her alanını olumsuz şekilde etkilediğine dikkat çeken Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, "Virüs salgının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlerden dolayı ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlama sanayicilerimizi de etkiliyor. Böylesine sıkıntılı dönemlerin panik yapılmadan, dayanışma içerisinde aşılacağına inanıyoruz. Bu nedenle de sanayicilerimizin ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla OSB Yönetim Kurulumuzca, Mart ayına ait elektrik, su ve doğalgaz gibi borçlarını vade farkı olmadan talebi halinde bir ay süreyle erteleme kararı aldık" dedi.


Şimşek, Türkiye'nin korona virüs salgını ile mücadelede dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer aldığını da vurgulayarak, "Özellikle devletimiz çok iyi çalışıyor. Çok doğru kararlar alınıyor. Çünkü bizim için öncelikle vatandaşımızın sağlığı gelir. Alınan radikal tedbirlerle virüsün ülkemize girişi ve yayılması büyük ölçüde önleniyor. İnşallah kısa sürede bu sorunun üstesinden geliriz. OSB Yönetimi olarak süreci yakından takip ediyoruz. Hükumetimizin açıklayacağı yeni tedbir ve uyarıları da dikkate alarak, önümüzdeki dönemde oluşacak şartlara göre gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:25 Kaynak: İHA
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