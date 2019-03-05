Son Dakika Haberleri: Osb Yönetiminden Kto'ya Ziyaret

Osb Yönetiminden Kto'ya Ziyaret

1 saat önce

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Tahir Nursaçan ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'u makamında ziyaret etti.

Osb Yönetiminden Kto'ya Ziyaret, System.String[]
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Tahir Nursaçan ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'u makamında ziyaret etti.

Nazik ziyaretlerinden dolayı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve OSB yöneticilerine teşekkür eden Başkan Gülsoy, seçimde gösterdikleri başarıdan dolayı kendilerini yeniden tebrik ederek, Kayseri'nin daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte uyum içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

Makamların geçici olduğunu vurgulayan Başkan Gülsoy; "Bizler üyelerimizin teveccühü ile belirli bir süre içerisinde şehrimiz ve ülkemize hizmet etmek adına buralardayız. Bu doğrultuda birlikte hareket ederek, ortak projeler yapmak, işbirliğini geliştirmek için gayret göstereceğiz. Geçtiğimiz dönemde şehrimizin gelişmesi için yaptığınız çalışmaların meyvesini seçimde topladınız. Rabbim utandırmasın birlikte daha güzel işler yapmayı nasip etsin" diye konuştu.

Başarılı bir seçim dönemi geçirdiklerini ifade eden Başkan Tahir Nursaçan Kayseri için kaldıkları yerden çalışmalarına hızla devam edeceklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde başlatılan istihdam seferberliğinin de ele alındığı ziyarette, şehrimizde bulunan firmaların istihdam kampanyası kapsamında yer alan teşviklerden yararlanması hususunda yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:30 Kaynak: İHA

Ömer Gülsoy, Kayseri, OSB, Güncel
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