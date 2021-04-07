OSB yönetimlerinde temsil ve ilzam yetkisi için sicil tasdiknamesi yeterli olacak

Organize sanayi bölgeleri (OSB) yönetim kurulu tarafından belirlenen temsil ve ilzama yetkili üyelerin işlem yapma yetkisi, sicil tasdiknamesinin çıkarılmasıyla başlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, OSB yönetim kurulu tarafından belirlenen temsil ve ilzama yetkili üyelerin işlem yapma yetkisi, sicil tasdiknamesinin çıkışıyla başlayacak. Daha önce bu yetki için noter onaylı imza sirkülerinin çıkarılması ve bir örneğinin en geç 7 gün içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmesi gerekiyordu.