OSBÜK Başkanı Kütükcü, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve artan maliyetlere rağmen yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme oranlarının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Bu kararlılığı ve yatırım iştahını mutlaka korumak, geliştirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kütükcü, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Yüzde 21,7'lik büyüme performansında yatırımların ve net ihracatın katkısına dikkati çeken Kütükcü, şunları kaydetti:

"Pandemi koşullarına ve artan maliyetlere rağmen yakaladığımız bu büyüme son derece memnuniyet verici. Büyümeye yatırımların verdiği 5,4 puanlık katkı, net ihracattan gelen 6,9'luk katkı ve makine teçhizat yatırımlarında yaşanan yüzde 35,2'lik artış, ülkemizin yatırım ve üretim kararlılığının en zor şartlar altında dahi devam ettiğini göstermesi açısından çok kıymetli. Bu kararlılığı ve yatırım iştahını mutlaka korumak, geliştirmek zorundayız."

Kütükcü, Türkiye ekonomisinin ve sanayinin büyümesine katkı veren bütün sanayicileri ve çalışanlarını kutlayarak, büyümenin üretime ve ihracata dayalı olmasının geleceğe dair umut verdiği bildirdi.