OSBÜK Başkanı Kütükcü: Daha müreffeh yarınlar için azimle çalışmaya devam ediyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

OSBÜK Başkanı Kütükcü: Daha müreffeh yarınlar için azimle çalışmaya devam ediyoruz

14.07.2022 11:54
OSBÜK Başkanı Kütükcü: Daha müreffeh yarınlar için azimle çalışmaya devam ediyoruz

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "OSB camiası olarak ülkemizin geleceğine inanıyoruz.

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "OSB camiası olarak ülkemizin geleceğine inanıyoruz. Daha müreffeh yarınlar için azimle çalışmaya devam ediyoruz "dedi.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve iş birlikçilerinin ihanetinin üzerinden 6 yıl geçtiğini hatırlatan Memiş Kütükcü, "Halen hafızalarımızda yerini koruyan o korkunç olaylarda milletimiz, birlik ve beraberliği ile darbecilere geçit vermedi. Vatanı ve bayrağı için canını feda eden kahraman şehitlerimize ve gazilerimize sonsuza dek minnettarız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzün 6. yılında tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum" dedi.

OSB camiasının geçmişte olduğu gibi, her zaman milletin istiklali ve istikbali için çalışmaya devam edeceğini ifade eden Kütükcü, şunları söyledi:

"15 Temmuz 2016 gecesi milletimiz maalesef tarihinin en büyük ihanetlerinden birini yaşamıştır. Ancak tarihini vatan sevdasıyla yazan aziz milletimiz, FETÖ terör örgütü ve işbirlikçilerinin bu ihanetine karşı canını siper ederek yeni kahramanlık öyküleri yazmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, güçlü bir birlik ve beraberlik duruşu gösteren milletimiz, o karanlık geceyi aydınlığa çevirmeyi başarmıştır. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ve OSB camiası olarak biz de, bu süreçte cennet vatanımızı büyütmek, daha müreffeh yarınlara kavuşturmak için durmadan çalıştık, ürettik. Öyle ki bugün organize sanayi bölgelerimizdeki işletme sayısı 67 bini aşarken, istihdam 2.3 milyon kişi ile tarihimizin en yüksek seviyesine çıktı. 2023'te 2.5 milyon istihdam hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Ayrıca FETÖ terör örgütü ve işbirlikçileri tarafından teşebbüs edilen hain darbe girişimini yaşadığımız 2016 yılından bu yana ülkemizde 78 OSB daha kuruldu. OSB camiası olarak ülkemizin geleceğine inanıyoruz. Aziz milletimizin daha müreffeh yarınlara ulaşması için aynı kararlılık ve azimle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum."


YORUMLAR
500
Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı FETÖ'cülerin askeri okullara nasıl sızdığını anlattı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı FETÖ'cülerin askeri okullara nasıl sızdığını anlattı Başkan Dağtekin: '15 Temmuz Destanı hafızalardan silinmeyecek' Başkan Dağtekin: '15 Temmuz Destanı hafızalardan silinmeyecek'
Kaynak: DHA

Demokrasi, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OSBÜK Başkanı Kütükcü: Daha müreffeh yarınlar için azimle çalışmaya devam ediyoruz - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
11:23 Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:21 Galatasaray'ın gol silahı Mbaye Diagne: Türkiye'deki en iyi forvet benim
11:14 Siyez buğdayı Afyonkarahisar'da vatandaşın yüzünü güldürmeye başladı! Her ay 100 dane veriyor
11:07 Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
11:02 Hırsızlar, yakalanınca ev sahibi kadından yalvararak özür diledi
10:34 Adana'da fuhuş tuzağı! 16 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girmek için gittiği evde gasp edildi
10:30 Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık
10:10 Cristiano Ronaldo'ya astronomik maaş teklifi! Dünya yıldızı Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 12:17:01. #1.11#
SON DAKİKA: OSBÜK Başkanı Kütükcü: Daha müreffeh yarınlar için azimle çalışmaya devam ediyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement