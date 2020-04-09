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OSBÜK Başkanı Kütükçü'den 335 OSB'ye çağrı: Üretime devam ederek Türkiye’ye örnek olun
1 saat önce
OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye'nin sanayi üretiminin yüzde 33'ünü temsil eden ve 2 milyon insana istihdam sağlayan organize sanayi bölgelerine "Üretime, tüm tedbirleri alarak devam edin" çağrısını bir kampanya ile duyurdu.
OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye'nin sanayi üretiminin yüzde 33'ünü temsil eden ve 2 milyon insana istihdam sağlayan organize sanayi bölgelerine "Üretime, tüm tedbirleri alarak devam edin" çağrısını bir kampanya ile duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:01
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