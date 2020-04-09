OSBÜK Başkanı Kütükçü'den 335 OSB'ye çağrı: Üretime devam ederek Türkiye’ye örnek olun

OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye'nin sanayi üretiminin yüzde 33'ünü temsil eden ve 2 milyon insana istihdam sağlayan organize sanayi bölgelerine "Üretime, tüm tedbirleri alarak devam edin" çağrısını bir kampanya ile duyurdu.