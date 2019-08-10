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OSBÜK Başkanı Kütükcü: "Hedeflerimize doğru güçlü bir şekilde yürümeye devam edeceğiz"

4 dakika önce

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, hedefleri doğrultusunda güçlü bir şekilde yürümeye devam edeceklerini söyledi.

OSBÜK Başkanı Kütükcü:
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, hedefleri doğrultusunda güçlü bir şekilde yürümeye devam edeceklerini söyledi.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İslam aleminin Kurban Bayramını kutlayan Başkan Kütükcü, bayramlardaki birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni etti. Anadolu insanın mayasındaki barış, birlik ve beraberlik ikliminin bayramlarda daha da perçinlendiğini belirten Kütükcü, "Hepimizin ortak dileği daha çok üreten, daha güçlü, daha müreffeh yaşam seviyesine ulaşmış bir Türkiye. Türkiye'nin üreten gücü OSB camiası olarak, bu hedefler doğrultusunda yarım asırdan fazladır birlik ve beraberlik içerisinde çalıştık, alın teri döktük. Bundan sonra da hedeflerimize doğru güçlü bir şekilde yürümeye, ülkemizin sanayi üretimini geliştirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle alın teri ile, akıl teri ile ülkemizin hedeflerine katkı sunan başta çalışan kardeşlerimiz olmak üzere, OSB camiamızın, üreten sanayicilerimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum" dedi. - ANKARA
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:23 Kaynak: İHA
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