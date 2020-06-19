OSBÜK Başkanı Kütükcü: İşsizlik Sigortası Fonu düzenlemesiyle ilgili görüşümüzü ilettik

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki işveren payının artırılmasını öngören düzenlemeyle ilgili görüşlerini ilgili bakanlıklara ilettiklerini söyledi.

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki işveren payının artırılmasını öngören düzenlemeyle ilgili görüşlerini ilgili bakanlıklara ilettiklerini söyledi. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, iş dünyasının yaklaşık üç aydır pandemi sürecinin etkisiyle büyük kayıplar yaşadığını, ancak yeni normal dönemle birlikte OSB'lerde toparlanma sürecinin başladığını kaydetti. İşsizlik Sigortası Fonu'nda işverenlerin yükünü artıracak düzenlemenin bu toparlanma sürecini ve sanayi üretimini etkileyeceğini ifade eden Kütükcü, şunları söyledi: " Türkiye 'nin sanayi üretiminin yüzde 34'ünü, istihdamının yüzde 36'sını gerçekleştiren organize sanayi bölgeleri olarak pandemi sürecinde, sanayi üretimini ve istihdamı korumak için büyük mücadeleler verdik. Mücadelemize devletimizin verdiği desteklerle birlikte devam ediyoruz. Sürecin en başından bu yana organize sanayi bölgelerimizle birlikte 'Tedbir Al, Çalışanını Koru, Üretime Devam Et Türkiyem' şuuruyla hareket ediyoruz. Organize sanayi bölgeleri olarak, pandemi döneminde sanayi üretiminde derin kayıplar yaşadık, elektrik tüketimlerimiz düştü ancak istihdamımızı korumayı başardık." OSB tarihinde ilk defa 2 milyon istihdam rakamının aşıldığını belirten Kütükcü, "Bununla da ülkemiz adına, OSB sanayicilerimiz adına gurur duyuyoruz. Ancak son dönemde kamuoyunda sıklıkla konuşulan İşsizlik Sigortası Fonu kesintilerinde işverenlerin payının artırılacağı, bu konuyla ilgili yeni kanun değişikliği hazırlığı yapıldığı yönündeki haberleri takip ediyoruz. İş dünyasının fona katkı payının artırılması, Covid-19 salgınının yaralarının sarılmayı çalışıldığı, sanayi üretiminde yeni bir toparlanma sürecinin başladığı bu dönemde sanayi üretimine ve istihdama olumsuz yansıyacaktır. Sürecin en başından bu yana üretim kararlılığı gösteren devletimizden, bu konuda da aynı hassasiyeti göstermesini talep ediyoruz. Bu konudaki taleplerimizi de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Hazine ve OSB tarihinde ilk defa 2 milyon istihdam rakamının aşıldığını belirten Kütükcü, "Bununla da ülkemiz adına, OSB sanayicilerimiz adına gurur duyuyoruz. Ancak son dönemde kamuoyunda sıklıkla konuşulan İşsizlik Sigortası Fonu kesintilerinde işverenlerin payının artırılacağı, bu konuyla ilgili yeni kanun değişikliği hazırlığı yapıldığı yönündeki haberleri takip ediyoruz. İş dünyasının fona katkı payının artırılması, Covid-19 salgınının yaralarının sarılmayı çalışıldığı, sanayi üretiminde yeni bir toparlanma sürecinin başladığı bu dönemde sanayi üretimine ve istihdama olumsuz yansıyacaktır. Sürecin en başından bu yana üretim kararlılığı gösteren devletimizden, bu konuda da aynı hassasiyeti göstermesini talep ediyoruz. Bu konudaki taleplerimizi de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Hazine ve Maliye Bakanlığımıza ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ilettik" diye konuştu.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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