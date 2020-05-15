OSBÜK Başkanı Kütükcü: OSB'lerin enerji maliyetleri düşürülmeli - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi OSBÜK Başkanı Kütükcü: OSB'lerin enerji maliyetleri düşürülmeli - Son Dakika Ekonomi

OSBÜK Başkanı Kütükcü: OSB'lerin enerji maliyetleri düşürülmeli

6 saat önce

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı toplantıda, sanayicilerin taleplerini ileterek OSB'lerin enerji maliyetlerinin düşürülmesini talep etti.

OSBÜK Başkanı Kütükcü: OSB'lerin enerji maliyetleri düşürülmeli, System.String[]
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı toplantıda, sanayicilerin taleplerini ileterek OSB'lerin enerji maliyetlerinin düşürülmesini talep etti. Kütükcü, "OSB sanayicilerimizin üzerinde YEKDEM ve TEİAŞ İletim Bedeli kaynaklı ciddi bir elektrik faturası yükü var. Elektrik tüketimi düşüyor ama bu düşüşe paralel olarak faturalar aynı oranda düşmüyor. OSBÜK olarak YEKDEM maliyetlerinin, salgın süresince alınmamasını, bu mümkün olmuyorsa azaltılmasını veya en azından 6 ay ertelenmesini talep ediyoruz."dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyelerinin katılımıyla yapılan Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.  OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB'lerin taleplerini Bakan Varank'a ileterek, destek istedi.

Covit-19 salgını dolayısıyla işletmelerin ve sanayi üretiminin zor bir dönemden geçtiğini, kapasite ve üretim kayıpları yaşandığını ifade eden OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, bu dönemde devletin işletmeleri daha fazla desteklemesinin üretimin ve çalışma hayatının sağlıklı devam etmesi için önemli olduğunu vurguladı. OSBÜK olarak bugüne kadar OSB'ler adına talep ettikleri konuların pek çoğunun hayata geçtiğini aktaran Kütükcü, bu dönemde özellikle OSB'lerin enerji maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğinin kaydetti.

Kütükcü, şunları söyledi:

"OSB sanayicilerimizin üzerinde YEKDEM ve TEİAŞ İletim Bedeli kaynaklı ciddi bir elektrik faturası yükü var. Elektrik tüketimi düşüyor ama bu düşüşe paralel olarak faturalar aynı oranda düşmüyor. OSBÜK olarak YEKDEM maliyetlerinin, salgın süresince alınmamasını, bu mümkün olmuyorsa azaltılmasını veya en azından 6 ay ertelenmesini talep ediyoruz. Ayrıca TEİAŞ'a sözleşmede belirtilen güce ve tüketim miktarımıza göre bir İletim Bedeli ödüyoruz. Burada Sistem Kullanım anlaşmasındaki uygulamaya göre, 3 yılda bir kez güç düşümü revizyonu talebinde bulunabiliyoruz. 3 yıl içinde fiili güç düşümü olsa bile, bunu güncelleyemiyoruz ve sözleşme gücü üzerinden ödemeye devam ediyoruz. Talebimiz, OSB'lerimize fiili çekiş gücü üzerinden iletim faturası kesilmesi yönünde. OSB'lerimizden hem YEKDEM hem de TEİAŞ İletim Bedeli'nin yeniden düzenlenmesi ile ilgili yoğun talep alıyoruz."

"EN AZ 3 AY ERTELENMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Bakan Varank'a OSB'lerin doğalgazla ilgili taleplerini de ileten Kütükcü, "2020 yılı Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmesinin hükümlerince mücbir sebep olarak kabul edilmesini, 2020 yılında OSB'lere asgari alım taahhüdünün uygulanmamasını, doğalgaz tüketimlerinin gaz alım sözleşmesindeki miktar üzerinden değil fiili sarfiyat üzerinden alınmasını, faturaların da gecikme zammı uygulanmadan en az 3 ay ertelenmesini talep ediyoruz. Bu konuda BOTAŞ'a ve EPDK'ya müracaatımızı OSB'lerimiz adına yaptık, talebimizi ilettik."diye konuştu.

Kütükcü, OSBÜK olarak salgın sürecinin en başında 'üretimin güvenli ve sağlıklı devam etmesi' için OSB çalışanlarına yönelik Covid-19 testi yapılması talebinde bulunduklarını ve bu taleplerinin hayata geçtiğini belirtti.

Kütükcü,"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle Sağlık Bakanlığımız bu talebimizi olumlu karşılayarak, ilk olarak Kocaeli'de hayata geçirdi" dedi ve ekledi: "İkinci olarak da Sağlık Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, OSBÜK ve Ankara Sanayi Odası'nın koordinasyonunda Ankara'daki OSB'lerimizde başladı. Kocaeli ve Ankara'da fiili olarak başlayan bu çalışmanın, kendi şehirlerinde de yapılmasına dair OSB'lerimizden talepler alıyoruz. Covit-19 taramalarının sanayi kentlerimizdeki OSB'lerimizde yaygınlaştırılmasında Ankara'daki gibi görev almaya, süreci koordine etmeye hazırız."

BAKAN VARANK'A TEŞEKKÜR

Kütükcü, önümüzdeki günlerde OSB'lerin enerji ile ilgili tüm taleplerini içeren bir raporu OSBÜK olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ileteceklerini söyleyerek, Bakan Varank'a iş dünyasının ve OSB camiasının sorunlarına yönelik gösterdikleri çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.

BAKAN VARANK OSB'LERİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, OSBÜK'ün Bakanlığın önemli bir paydaşı olduğunu belirterek, OSB'lerin yaşadığı sorunları çözmek ve sanayicilerin karşılaştığı engelleri kaldırmak adına iş birliğinin önemine işaret etti. OSBÜK'ten gelecek Enerji Raporu doğrultusunda OSB'lerin taleplerini karşılamaya yönelik girişimlerde bulunacaklarını ifade eden Varank, OSB'lerin önemine değindi.

Bakan Varank, şunları söyledi:

"Ekonomide dalgalanmalar yaşıyoruz ancak bunu yaşayan tek ülke biz değiliz. Küresel güçlerin bile geldiği yer ortada. Peki ne yapacağız? Her hal ve koşulda üretimi ayakta tutacağız. Rekabet gücümüzü daha da artıracak politikaları tereddütsüz uygulayacağız. Böylelikle sanayimiz emin adımlarla yoluna devam edecek."dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz ay OSB mevzuatında önemli değişiklikler yapıldığını anlattı. Varank, OSB'leri daha da yatırımcı dostu hale getiren emsal artışı, OSB içinde elektrik üretim tesisi ile geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri kurulabilmesi gibi değişikliklere değinerek, "Yaptığımız bu değişikliklerin yatırım, büyüme ve istihdam kararlarınızda yardımcı olmasını ümit ediyorum" diye konuştu.


- İstanbul
Mustafa Varank, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 10:27 Kaynak: DHA


Son Dakika

Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek 7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor Güne yükselişle başlayan gram altın 386,5 liradan işlem görüyor Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi         
16:44
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı         
16:25
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti         
16:24
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim         
16:23
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi         
16:23
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu         
16:19
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi         
15:58
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı         
15:50
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı         
15:48
Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor         
15:46
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı         
15:30
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalandı Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalandı         
15:24
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor         
15:23
Belediyeye ayrılan paydan yapılan kesintiler Komünist Başkan'ın elini kolunu bağladı Belediyeye ayrılan paydan yapılan kesintiler Komünist Başkan'ın elini kolunu bağladı         
15:19
Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı         
14:54
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı         
14:48
Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti         
14:34
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti         
14:27
Son dakika: Bedelli askerlikte ilk alım 20 Haziran'da gerçekleşecek, terhisler ise 31 Mayıs'ta başlayacak Son dakika: Bedelli askerlikte ilk alım 20 Haziran'da gerçekleşecek, terhisler ise 31 Mayıs'ta başlayacak         
14:25
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak         
14:11
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor         
13:53
MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu         
13:44
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu         
13:38
AB Adalet Divanı, Macaristan'ın mülteci uygulamasını yasa dışı buldu AB Adalet Divanı, Macaristan'ın mülteci uygulamasını yasa dışı buldu         
13:35
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor         
13:15
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor         
13:10
Gelecek Partisi heyeti, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesine çıkarma yaptı Gelecek Partisi heyeti, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesine çıkarma yaptı         
13:08
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek         
12:51
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi         
12:51
Yaşıtları gezip dolaşırken 18 yaşındaki genç kızın ilk işi sokak hayvanlarını beslemek oldu Yaşıtları gezip dolaşırken 18 yaşındaki genç kızın ilk işi sokak hayvanlarını beslemek oldu         
12:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 16:53:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: OSBÜK Başkanı Kütükcü: OSB'lerin enerji maliyetleri düşürülmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]