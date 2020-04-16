OSBÜK Başkanı Kütükcü, OSB Uygulama Yönetmeliği düzenlemesini değerlendirdi Açıklaması

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, sanayicileri rahatlamaya yönelik emsal artışı, OSB katılımcısının kendi ihtiyacı için elektrik üretim tesisi kurabilmesi gibi unsurları içeren yönetmelik değişikliğinin, OSB'lerin rekabet gücünü de artıracağını belirtti.

Kütükcü, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren OSB Uygulama Yönetmeliği düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Organize sanayi bölgelerinin ülke sanayi üretiminin yüzde 33'ünü gerçekleştirdiğine dikkati çeken Kütükcü, OSB'lerin sorunlarını çözmeye yönelik atılmış her adımın son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Kütükcü, söz konusu yönetmeliğe katkıda bulunmak amacıyla hazırladıkları rapordaki taleplerinin karşılanmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Her zaman olduğu gibi bu yönetmelik değişikliğinde de üretimin, organize sanayi bölgelerimizin taleplerini karşılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 ile mücadele sürecinde Türkiye'nin sanayi üretimini güçlendirecek önemli kararlar alındığını vurgulayan Kütükcü, "OSB'lerimizde sanayi parsellerinde emsal, taleplerimiz doğrultusunda yüzde 1'e çıktı. Organize sanayi bölgelerimiz, imar planı tadilatı yaparak yüzde 10 karşılığını ayırmak suretiyle emsali yüzde 1'e çıkarabilir. Böylece sanayicilerimiz yatırımlarına daha fazla yer ayırabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kütükcü, OSB'lerde güneş enerjisi santrali kurulmasına dair yeni düzenlemeler de yapıldığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Yönetmelik değişikliğiyle, OSB'de yer alan sanayi ve hizmet destek parselinin boş kalan kısımlarında katılımcının kendi ihtiyacı için gerekli olan rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurabilmesine imkan tanındı. Arsa tahsisinin iadesi veya iptali halinde katılımcıya iade edilecek tutarın, güncel parsel tahsis bedelinin üzerinde olamayacağı kuralı getirilmesi de sanayicilerimizin kaynaklarının daha etkin kullanılması açısından son derece yerinde bir karar olmuştur. Camiamızın taleplerini dikkate alarak sanayicilerimizi rahatlatan bu kararlar OSB'lerin rekabet gücünü de artıracak."