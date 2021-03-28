OSBÜK Başkanı Kütükcü: "Sanayide yeşil dönüşüm, gelecek dönem yatırımlarında belirleyici olacak" - Son Dakika

OSBÜK Başkanı Kütükcü: "Sanayide yeşil dönüşüm, gelecek dönem yatırımlarında belirleyici olacak"

28.03.2021 11:01
OSBÜK Başkanı Kütükcü:

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, "sanayide yeşil dönüşüm" konusunun gelecek dönem yatırımlarının seyrinde belirleyici rol oynayacağını belirterek, Ekonomi Reform Paketi'nde bu konuya ilişkin eylemlerin yer almasının memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, "sanayide yeşil dönüşüm" konusunun gelecek dönem yatırımlarının seyrinde belirleyici rol oynayacağını belirterek, Ekonomi Reform Paketi'nde bu konuya ilişkin eylemlerin yer almasının memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi kapsamında, 10 ana başlıktan biri olarak belirlenen "cari açığın düşürülmesi" konusunda sanayide yeşil dönüşüm desteklenecek.

Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye, Ulaştırma ve Altyapı, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarıyla büyükşehir belediyelerinin sorumlu kuruluş olarak belirlendiği bir dizi eylem hayata geçirilecek.

Yıl sonuna kadar, "Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı" hazırlanacak ve yeşil üretim için gerekli teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Ar-Ge çalışmalarına destek verilecek.

Yeşil finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistem güçlendirilecek ve uluslararası yeşil finansmandan Türkiye'nin alacağı payın artırılması için çalışmalar yürütülecek.

Çevreye duyarlı sürdürülebilir ve akıllı taşımacılık altyapısı geliştirilecek ve elektrikli araç şarj altyapısı hayata geçirilecek. Ayrıca, toplu taşıma filolarında ve hizmet araçlarında elektrikli araçların kullanılması teşvik edilecek.

Gelecek yıl sonuna kadar ise enerjisini kendisi karşılayan ve kaynak verimliliği yüksek yeşil organize sanayi bölgeleri (OSB) hayata geçirilecek.

OSB'lerde yeşil dönüşüme standart geliyor

OSBÜK Başkanı Kütükcü, AA muhabirine, "sanayide yeşil dönüşüm" konusunun gelecek dönem yatırımlarının seyrinde belirleyici rol üstleneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin eylem planında bu konunun yer almasının memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Kütükcü, "Kendi enerjisini üreten, kaynak verimliliğini sağlamış yeşil OSB'lerimizin, yatırımcı çekme konusunda avantajlı hale gelebileceği yeni bir dönemin eşiğindeyiz." dedi.

Kütükcü, OSB'lerde yenilenebilir enerji kaynaklarının ve üretim verimliliğinin artırılması, dijitalleşme gibi başlıklarda sürekli iyileştirme faaliyetleri yürüttüklerine dikkati çekerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile birlikte OSB'lerde yeşil dönüşümü bir standarda bağlamak için çalışma yaptıklarını anlattı.

Hedeflerinin OSB'lerdeki yeşil dönüşümü, belirlenen standartlar doğrultusunda bir TSE belgesiyle belgelendirmek olduğunu dile getiren Kütükcü, şunları kaydetti:

"OSB'lerimiz, ülkemizin sanayi üretiminin yüzde 35'ini gerçekleştirerek Türk sanayisine lokomotiflik ediyor. OSBÜK olarak OSB'lerimizin sanayideki bu rolünün artarak devam etmesi için yeşil dönüşüm konusunu çok önemsiyoruz. OSB'lerimizde de bu konuda çok yüksek bir farkındalık olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Bunun en somut örneği ise yenilenebilir enerjide bölgelerimize yapılan yatırımlar. Şu anda OSB'lerimizde 575'i güneş enerjisi santrali olmak üzere toplam 620 adet yenilenebilir enerji tesisi var. OSB'lerimizdeki yenilenebilir enerji tesislerinin kapasitesi 926 megavata ulaşmış durumda."

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OSBÜK Başkanı Kütükcü: 'Sanayide yeşil dönüşüm, gelecek dönem yatırımlarında belirleyici olacak' - Son Dakika Ekonomi


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