OSBÜK Bölge Müdürleri Toplantısı Kayseri'de yapıldı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Bölge Müdürleri 2020 Mart ayı komisyon toplantısı Kayseri OSB ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, aylık gerçekleştirilen toplantıda bölgenin sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantıda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, bölgede yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti.



Heyet, toplantı sonrası Özel Kayseri OSB Teknik Koleji, Güneş Enerji Santrali, İtfaiye ve Arıtma Tesislerini gezerek Kayseri OSB Müdürü Ali Yaprak'tan bilgi aldı.