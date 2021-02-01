"OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması" başladı - Son Dakika

"OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması" başladı

01.02.2021 10:31

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), organize sanayi bölgelerinde (OSB) üretim yapan 64 bin sanayi tesisini kapsayacak "OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması"nı başlattı.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), organize sanayi bölgelerinde (OSB) üretim yapan 64 bin sanayi tesisini kapsayacak "OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması"nı başlattı.

OSBÜK'ten yapılan açıklamada, bu yıl ilki gerçekleştirilecek araştırma kapsamında OSB'lerdeki sanayi tesislerinin ihracattan istihdama, Ar-Ge'den dijital dönüşüme kadar birçok alanda değerlendirileceği ve araştırma sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, saha çalışmalarının bugün itibarıyla başladığını, hedeflerinin OSB'lerde üretim yapan sanayi tesislerinin verilerini daha sağlam bir şekilde analiz ederek, Türkiye'nin kalkınmasına daha güçlü destek vermek olduğunu vurguladı.

Kütükcü, Türkiye'de 1961'de başlayan OSB'leşme hikayesinin sınırları aşan bir başarı öyküsüne dönüştüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şu anda 81 şehrimizde 347 organize sanayi bölgemiz var. OSB'lerde sanayi üretiminin yüzde 40'ı gerçekleştiriliyor ve 2 milyon 100 bin insanımıza doğrudan istihdam sağlanıyor. OSB'lerimizin bu başarı öyküsünü ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak için yeni bir süreç başlattık. Çalışmamızı her yıl yaparak kamuoyuyla paylaşacağız. Türkçe-İngilizce olarak yayınlayacağımız bu raporla OSB'lerimizin ve sanayicilerimizin başarılı performanslarını ulusal ve uluslararası çapta anlatacak etkin bir referans kaynağı da ortaya koymuş olacağız."

Kütükcü, 64 bin sanayi tesisini kapsayacak "OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması"nın Türkiye'de kendi alanında yapılacak ilk ve tek çalışma olacağının altını çizerek, tüm OSB'lere ve katılımcılarına bu çalışmaya destek vermeleri çağrısında bulundu.

Araştırma Geliştirme, Türkiye, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması' başladı - Son Dakika Ekonomi


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