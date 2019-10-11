Son Dakika Haberleri: Osbük'ten 'barış pınarı harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Osbük'ten 'barış pınarı harekatı'na destek

Osbük'ten 'barış pınarı harekatı'na destek

1 saat önce

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türk Silahları Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini açıkladı.

Osbük'ten 'barış pınarı harekatı'na destek, System.String[]

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türk Silahları Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini açıkladı.

Memiş Kütükcü, Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin ve bölgenin kalıcı istikrarı için başlatıldığını ifade ederek, şunları söyledi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, ülkemizin ve bölgemizin güvenliğini sağlamak, huzuru tesis etmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Organize Sanayi Bölgeleri camiası olarak tam destek veriyoruz. Ülkemizin dört bir yanında sanayi üretimi yapan, bir milyon 900 bin insana doğrudan istihdam sağlayan OSB'lerimizin çatı kuruluşu OSBÜK olarak biliyoruz ki, Türkiye bölgenin kalkınması için büyük fırsatlar ülkesidir. Ancak bu fırsatların kalkınmayı getirebilmesi için, bölgenin kalıcı istikrara kavuşması, huzur ve güven ortamının pekişmesi şarttır. Bu anlamda Türkiye'nin huzur adına yaptığı Barış Pınarı Harekatı'nın başarıya ulaşacağından hiç şüphemiz yok. Camia olarak devletimizin ve kahraman Mehmetçiklerimizin barış adına verdiği mücadelelerin tam destekçisi olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim. Ayrıca hain PKK/YPG terör örgütünün alçakça saldırılarında şehit düşen kardeşlerimize rabbimden rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."


Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:45 Kaynak: DHA
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