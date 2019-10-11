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Son Dakika Güncel OSBÜK'ten Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

OSBÜK'ten Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

31 dakika önce

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türk Silahları Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na OSB camiası olarak tam destek verdiklerini açıkladı.

OSBÜK'ten Barış Pınarı Harekatı'na tam destek, System.String[]

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türk Silahları Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na OSB camiası olarak tam destek verdiklerini açıkladı.


OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör unsurlarını temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı yayımladı. Harekatın Türkiye'nin ve bölgenin kalıcı istikrarı için başlatıldığını ifade eden Kütükcü, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ülkemizin ve bölgemizin güvenliğini sağlamak, huzuru tesis etmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na OSB camiası olarak tam destek veriyoruz. Ülkemizin dört bir yanında sanayi üretimi yapan 1 milyon 900 bin insana doğrudan istihdam sağlayan OSB'lerimizin çatı kuruluşu OSBÜK olarak biliyoruz ki Türkiye bölgenin kalkınması için büyük fırsatlar ülkesidir. Ancak bu fırsatların kalkınmayı getirebilmesi için bölgenin kalıcı istikrara kavuşması, huzur ve güven ortamının pekişmesi şarttır. Bu anlamda Türkiye'nin huzur adına yaptığı Barış Pınarı Harekatı'nın başarıya ulaşacağından hiç şüphemiz yok. Camia olarak devletimizin ve kahraman Mehmetçiklerimizin barış adına verdiği mücadelelerin tam destekçisi olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim. Allah ordumuzu, milletimizi muzaffer eylesin. Ayrıca hain PKK/YPG terör örgütünün alçakça saldırılarında şehit düşen kardeşlerimize Rabbimden rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
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