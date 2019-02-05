Son Dakika Haberleri: Oscar 2019'u Dev İsimler Sunacak

Oscar 2019'u Dev İsimler Sunacak

1 saat önce

24 Şubat günü Hollywood'taki Dolby Theatre'da gerçekleşecek olan Oscar törenini sunacak ve heykellerini sahiplerine verecek ünlü yıldızlar açıklandı.

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24 Şubat günü Hollywood'taki Dolby Theatre'da gerçekleşecek olan Oscar törenini sunacak ve heykellerini sahiplerine verecek ünlü yıldızlar açıklandı.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:02 

Hollywood, Magazin
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