Oscar 2019'u Dev İsimler Sunacak
1 saat önce
24 Şubat günü Hollywood'taki Dolby Theatre'da gerçekleşecek olan Oscar törenini sunacak ve heykellerini sahiplerine verecek ünlü yıldızlar açıklandı.
24 Şubat günü Hollywood
'taki Dolby Theatre'da gerçekleşecek olan Oscar törenini sunacak ve heykellerini sahiplerine verecek ünlü yıldızlar açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:02
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