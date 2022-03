Oscar'a aday gösterilen Türk: Kazanamazsam "Olur böyle vakalar Türk polisi yakalar" derim - Son Dakika

Türkiyeli sinemacı Levin Menekşe, senaryo yazarı ve yapımcısı olduğu Please Hold (Lütfen Hatta Kalın) kısa filmiyle ile 28 Mart tarihinde 94.'sü gerçekleşecek Oscar Ödülleri'nde En İyi Kısa Film kategorisinde beş aday filmden biri seçildi.

34 yaşındaki Menekşe'nin sinema macerası, USC School of Cinematic Arts'a gitmesiyle başlıyor. Oscar'a aday gösterilen 'Please Hold' isimli 19 dakikalık kısa filmin çıkış noktasının ABD'deki adalet ve hapishane sistemi üzerinden kurguladığını söyleyen senarist, bu filmin Amerika'da her şeyin, hatta hapishanelerin bile özelleştirilmesinin bir eleştirisi olduğunu belirtiyor.

Levin Menekşe; neden Türk yapımlarının Oscar'a aday olamadığını, haberi ilk duyduğunda nasıl hissettiğini ve filmin nasıl ortaya çıktığını T24 için Berna Abik'e anlattı.