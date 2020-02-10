Oscar'a Güney Koreli 'Parasite (Parazit)' damga vurdu: En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo - Son Dakika
Son Dakika Dünya Oscar'a Güney Koreli 'Parasite (Parazit)' damga vurdu: En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo - Son Dakika Dünya

Oscar'a Güney Koreli 'Parasite (Parazit)' damga vurdu: En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo

6 saat önce

2020 Oscar Ödülleri'nde Güney Koreli 'Parasite (Parazit)' filmi tarih yazdı. Parazit, Akademi Ödülleri'nde En İyi Film Oscarı'nı alarak tarihte ilk kez bu alanda kazanan 'yabancı dilde' yapılmış eser oldu.

Oscar'a Güney Koreli 'Parasite (Parazit)' damga vurdu: En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, System.String[]

2020 Oscar Ödülleri'nde Güney Koreli 'Parasite (Parazit)' filmi tarih yazdı. Parazit, Akademi Ödülleri'nde En İyi Film Oscarı'nı alarak tarihte ilk kez bu alanda kazanan 'yabancı dilde' yapılmış eser oldu.


Parazit ayrıca bu yıl ismi En İyi Uluslararası Film Ödülü olarak değiştirilen yabancı dildeki en iyi film Oscarı'na da layık görüldü.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:29 
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