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Oscar'a Güney Koreli 'Parasite (Parazit)' damga vurdu: En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo
6 saat önce
2020 Oscar Ödülleri'nde Güney Koreli 'Parasite (Parazit)' filmi tarih yazdı. Parazit, Akademi Ödülleri'nde En İyi Film Oscarı'nı alarak tarihte ilk kez bu alanda kazanan 'yabancı dilde' yapılmış eser oldu.
2020 Oscar Ödülleri'nde Güney Koreli 'Parasite (Parazit)' filmi tarih yazdı. Parazit, Akademi Ödülleri'nde En İyi Film Oscarı'nı alarak tarihte ilk kez bu alanda kazanan 'yabancı dilde' yapılmış eser oldu.
Parazit ayrıca bu yıl ismi En İyi Uluslararası Film Ödülü olarak değiştirilen yabancı dildeki en iyi film Oscarı'na da layık görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:29
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