Oscar adayları açıklanıyor - Son Dakika
BBC

Oscar adayları açıklanıyor

15.03.2021 14:52
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Oscar ödüllerine dair adaylıklar bugün açıklanıyor.

Oscar ödüllerine dair adaylıklar bugün açıklanıyor.

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar ödüllerine kimlerin ve hangi filmlerin aday olacağı bugün belli olacak.

Akademi'nin dağıttığı ödüller bu yıl pandemi nedeniyle nisan ayına ertelendi.

Pandemi nedeniyle bu yıl ödül törenleri genelde sinema dünyasının önemli isimlerinin, yönetmenlerin ve oyuncuların evlerden bağlandığı programlar aracılığıyla gerçekleştirildi.

Oscar adaylıklarına Nomadland, Mank, Chicago 7 (Şikago Yedilisi'nin Yargılanması) ve Minari filmlerinin damga vurması bekleniyor.

Oyuncu Priyanka Chopra ve müzisyen eşi Nick Jonas adayları bugün duyuracak.

Geçen yıla Parazit damga vurmuştu

Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi geçen yıl ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenmişti.

Oscar Ödülleri'nin 92 yıllık tarihinde ilk defa İngilizce dışındaki bir dilde çekilen bir film en iyi film ödülünü kazanmıştı: Bong Joon Ho'nun yönettiği, Güney Kore yapımı Parazit filmi en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film kategorilerinde Oscar ödülünü kazandı.

Gecenin en büyük sürprizi, en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film ödülünü Bong Joon Ho'nun yönettiği Güney Kore yapımı Parazit filminin alması olmuştu.

Böylece Oscar tarihinde ilk defa İngilizce olmayan bir film en iyi film Oscar'ını kazandı.

Oscar adayları açıklanıyor
Oscar adayları açıklanıyor
Oscar adayları açıklanıyor

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Son Dakika Dünya Oscar adayları açıklanıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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