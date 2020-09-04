Oscar, çekiciye bağlı dorsede 14 kilo 295 gram uyuşturucu buldu - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gevaş ilçesinde yaptığı yol kontrolü sırasında şüpheli gördükleri çekiciyi durdurdu. Çekiciye bağlı dorsede dedektör köpek 'Oscar' ile arama yapıldı. Aramada, dorseye gizlenmiş 14 kilo 295 gram metamfetamin ele geçirildi.

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