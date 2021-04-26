93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ödülünü Nomadland kazandı - Son Dakika

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ödülünü Nomadland kazandı

26.04.2021 06:21
93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ödülünü Nomadland kazandı, System.String[]

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 93. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle bu yıl 93'üncüsü verilen Akademi Ödüllerinde en iyi film ödülünü "Nomadland" kazandı. Nomadland En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere toplam 3 Oscar kazandı.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana düzenlenen ve bu yıl 93. kez verilen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Salgına rağmen, test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak yüz yüze yapılan 93. Oscar Ödülleri töreni, Los Angeles'taki iki ayrı mekanda düzenlendi.

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ NOMADLAND'IN OLDU

En iyi film dalında "Mank," "Promising Young Woman," "Nomadland," "Judas and the Black Messiah," "Sound of Metal," "Minari," "The Father" ve "The Trial of the Chicago 7" filmleri aday gösterilmişti. Amerikalı senarist Herman J. Mankiewicz'i konu alan Mank, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu 10 dalda, en fazla kategoride aday gösterilen yapıt olmuştu. "Nomadland" filmi Oscar Ödülleri olarak da bilinen 93. Akademi Ödülleri Töreni'nde en iyi film ödülüne layık görüldü.

3 OSCAR BİRDEN KAZANDI

Bu yıl 93. kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri'nde 6 dalda aday olan Nomadland En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere toplam 3 Oscar kazandı. Frances McDormand, En İyi Kadın Oyuncu seçilirken, The Father filmindeki performansıyla Anthony Hopkins En İyi Erkek Oyuncu seçildi.

EN İYİ YÖNETMEN CHLOE ZHAO OLDU

Bunun yanı sıra en iyi yönetmen ödülüne ise "Nomadland" filminin yönetmeni Asya kökenli Chloé Zhao aldı. Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın oldu. Ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada, Chloé, "Bu ödülü, ne kadar zor olursa olsun içlerindeki iyiliğe ve birbirlerinin içindeki iyiliğe tutunmak için cesaret ve inanca sahip olanlar için alıyorum." dedi.

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ödülünü Nomadland kazandı

Asya kökenli Chloé Zhao'nun yönetmenliğini yaptığı film 60'lı yaşlarında bir kadının ekonomik krizden sonra Nevada'daki bütün malvarlığını kaybedip bir karavan alarak ABD'nin batı eyaletlerini dolaşmasını konu alıyor.

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ödülünü Nomadland kazandı

Bu yıl Oscar'da Chloé'nin yanı sıra "Promising Young Woman" filminin yönetmeni Emerald Fennell da aynı kategoride gösterilen ikinci kadın yönetmen olmuştu. Daha önce 2010'da Hurt Locker filminin yönetmeni Amerikalı Kathryn Bigelow almıştı.

İşte Oscar'ın sahipleri...

EN İYİ KADIN OYUNCU

Frances Mcdormand

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ödülünü Nomadland kazandı


93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ödülünü Nomadland kazandı
EN İYİ YÖNETMEN

Chloé Zhao - Nomadland

ADAYLAR

Thomas Vinterberg - Another Round

David Fincher - Mank

Lee Isaac Chung - Minari

Chloé Zhao - Nomadland

Emerald Fennell- Promising Young Woman

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

KAZANAN: Mank - Erik Messerschmidt

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ödülünü Nomadland kazandı

DİĞER ADAYLAR

Judas and the Black Messiah - Sean Bobbitt

News of the World - Dariusz Wolski

Nomadland - Joshua james Richards

The Trial of Chicago 7 - Phedon Papamichael

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

Emerald Fennell-Promising Young Woman

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ödülünü Nomadland kazandı

ADAYLAR

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of Chicago 7

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ödülünü Nomadland kazandı

ADAYLAR

Chloé Zhao - Nomadland

Kemp Powers - One Night in Miami

Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father

Sacha Baron Cohen ve yazar ekibi - Borat Subsequent Moviefilm

Ramin Bahrani - The White Tiger

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

ADAYLAR

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr. - One Night in Miami

Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7

Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah

Paul Raci - Sound of Metal

EN İYİ FİLM ULUSLARARASI

Another Round (Danimarka)

ADAYLAR

Another Round (Danimarka)

Better Days (Hong Kong)

Quo Vadis, Aida? (Bosna Hersek)

Collective (Romanya)

The Man Who Sold His Skin (Tunus)

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI

Ma Rainey's Black Bottom

ADAYLAR

Ma Rainey's Black Bottom

Hillbilly Elegy

Emma

Mank

Pinocchio

EN İYİ SES

Sound of Metal

ADAYLAR

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of Metal

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Ma Rainey's Black Bottom

ADAYLAR

Emma

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

EN İYİ BELGESEL

My Octopus Teacher

ADAYLAR

Collective

Time

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

EN İYİ KISA FİLM

Two Distant Strangers

ADAYLAR

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

EN İYİ ANİMASYON FİLM

Soul

ADAYLAR

Soul

Wolfwalkers

Over the Moon

A Shaund of the Sheep Movie

Onward

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ödülünü Nomadland kazandı

Amerika Birleşik Devletleri, Oscar ödülü, Asya, Film, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Magazin 93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ödülünü Nomadland kazandı - Son Dakika Magazin


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