93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ödülünü Nomadland kazandı

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana düzenlenen ve bu yıl 93. kez verilen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Salgına rağmen, test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak yüz yüze yapılan 93. Oscar Ödülleri töreni, Los Angeles'taki iki ayrı mekanda düzenlendi.
En iyi film dalında "Mank," "Promising Young Woman," "Nomadland," "Judas and the Black Messiah," "Sound of Metal," "Minari," "The Father" ve "The Trial of the Chicago 7" filmleri aday gösterilmişti. Amerikalı senarist Herman J. Mankiewicz'i konu alan Mank, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu 10 dalda, en fazla kategoride aday gösterilen yapıt olmuştu. "Nomadland" filmi Oscar Ödülleri olarak da bilinen 93. Akademi Ödülleri Töreni'nde en iyi film ödülüne layık görüldü.
Bu yıl 93. kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri'nde 6 dalda aday olan Nomadland En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere toplam 3 Oscar kazandı. Frances McDormand, En İyi Kadın Oyuncu seçilirken, The Father filmindeki performansıyla Anthony Hopkins En İyi Erkek Oyuncu seçildi.
Bunun yanı sıra en iyi yönetmen ödülüne ise "Nomadland" filminin yönetmeni Asya kökenli Chloé Zhao aldı. Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın oldu. Ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada, Chloé, "Bu ödülü, ne kadar zor olursa olsun içlerindeki iyiliğe ve birbirlerinin içindeki iyiliğe tutunmak için cesaret ve inanca sahip olanlar için alıyorum." dedi.
Asya kökenli Chloé Zhao'nun yönetmenliğini yaptığı film 60'lı yaşlarında bir kadının ekonomik krizden sonra Nevada'daki bütün malvarlığını kaybedip bir karavan alarak ABD'nin batı eyaletlerini dolaşmasını konu alıyor.
Bu yıl Oscar'da Chloé'nin yanı sıra "Promising Young Woman" filminin yönetmeni Emerald Fennell da aynı kategoride gösterilen ikinci kadın yönetmen olmuştu. Daha önce 2010'da Hurt Locker filminin yönetmeni Amerikalı Kathryn Bigelow almıştı.
Frances Mcdormand
Chloé Zhao - Nomadland
Thomas Vinterberg - Another Round
David Fincher - Mank
Lee Isaac Chung - Minari
Chloé Zhao - Nomadland
Emerald Fennell- Promising Young Woman
KAZANAN: Mank - Erik Messerschmidt
Judas and the Black Messiah - Sean Bobbitt
News of the World - Dariusz Wolski
Nomadland - Joshua james Richards
The Trial of Chicago 7 - Phedon Papamichael
Emerald Fennell-Promising Young Woman
Judas and the Black Messiah
Minari
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of Chicago 7
Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father
Chloé Zhao - Nomadland
Kemp Powers - One Night in Miami
Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father
Sacha Baron Cohen ve yazar ekibi - Borat Subsequent Moviefilm
Ramin Bahrani - The White Tiger
Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah
Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah
Leslie Odom Jr. - One Night in Miami
Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7
Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah
Paul Raci - Sound of Metal
Another Round (Danimarka)
Another Round (Danimarka)
Better Days (Hong Kong)
Quo Vadis, Aida? (Bosna Hersek)
Collective (Romanya)
The Man Who Sold His Skin (Tunus)
Ma Rainey's Black Bottom
Ma Rainey's Black Bottom
Hillbilly Elegy
Emma
Mank
Pinocchio
Sound of Metal
Greyhound
Mank
News of the World
Soul
Sound of Metal
Ma Rainey's Black Bottom
Emma
Ma Rainey's Black Bottom
Mank
Mulan
Pinocchio
My Octopus Teacher
Collective
Time
Crip Camp
The Mole Agent
My Octopus Teacher
Two Distant Strangers
Feeling Through
The Letter Room
The Present
Two Distant Strangers
White Eye
Soul
Soul
Wolfwalkers
Over the Moon
A Shaund of the Sheep Movie
Onward
Kaynak: AA
Son Dakika › Magazin › 93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ödülünü Nomadland kazandı - Son Dakika Magazin