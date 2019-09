- Oscar Estupinan: "Takım olarak çok iyi çalışıyoruz"

DENİZLİ - Yukatel Denizlispor'un başarılı forvetlerinden Oscar Estupinan, her karşılaşamaya oyuna girecekmiş gibi hazırlandığını kaydederek, takım olarak çok iyi çalıştıklarını ifade etti.

Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek olan Y. Denizlispor'da Estupinan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kolombiyalı futbolcu, Denizlispor'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geçtiğimiz hafta oynadıkları Kayserispor maçında iyi oynamalarına rağmen berabere kalarak 1 puan ile sahadan ayrıldıklarını hatırlatan 22 yaşındaki futbolcu, "Şimdi şöyle söylemek lazım açıkçası ilk maçım için çok mutluyum, rakibimizin sahasında 1-1 berabere kaldık. Çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Biz rakibimizden daha iyiydik. Kazanabilirdik de berabere kaldık, deplasmandan 1 puan aldık. Bu da çok önemli bir puan bunun için çok mutluyuz. İlk maçımı da oynadığım için çok mutluyum. Ekip olarak da her zaman hazırız, beraberiz, bir birlikteliğimiz var. Bunun için de ilerleyerek gidiyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İdmanlarda çok iyi çalışıyoruz"

Karşılaşmalara çok iyi hazırlandıklarını kaydeden Estupinan, kendisini her maçta oynayacakmış gibi hazırladığını ifade ederek, "Her an maça girebilmek hazır olmak lazım. Bunu sadece kendim için yapmıyorum, takım arkadaşlarım ve teknik heyet için de yapıyoruz. İdmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Özellikle hazır duruma pozisyonunda. O yüzden maça girdiğimizde bir katkıda bulunmamız gerekiyor. İster ilk 11'de oynayın ister sonradan girin katkıda bulunmak zorundasınız. Çünkü hep beraber çalışıyorsunuz, birlikte mücadele veriyorsunuz. İnşallah da devamı gelir" açıklamasını yaptı.