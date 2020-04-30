Oscar film adaylığına koronavirüs ayarı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Oscar film adaylığına koronavirüs ayarı - Son Dakika Dünya

Oscar film adaylığına koronavirüs ayarı

7 saat önce

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hayat tarzını değiştirmeye devam ediyor.

Oscar film adaylığına koronavirüs ayarı, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hayat tarzını değiştirmeye devam ediyor. ABD'nin Los Angeles kentinde her yıl düzenlenen ve sinema endüstrisinin heyecanla beklediği Oscar törenlerinde, bu yıl ilk defa farklı bir uygulama yapılacak. Koronavirüs salgınından dolayı sinemaların kapalı olması sebebiyle, bu yıl sadece internet üzerinden yayınlanan filmlerin de Oscar adayı olabilecek.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Oskar Ödül Töreni'ni de vurdu.Oscar Ödül Töreni'ni hazırlayan Sinema ve Bilim Akademisi, günü yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sebebiyle Oscar'a aday olan filmlerin seçiminde değişikliğe gidildiğini belirtti. Akademi, bu yıl 'ilk ve son kez' internet üzerinden yayınlanan ve herhangi bir sinema salonunda gösterime girmemiş filmlerin de Oscar adayı olacağını ifade etti.

OSCAR ADAYI FİLM 7 GÜN BOYUNCA SİNEMADA GÖSTERİLMELİ

Akademi, bir filmin Oscar adayı olabilmesi için, Los Angeles bölgesinde en az bir sinemada 7 gün boyunca, günde 3 kez gösterilmesini şart koşuyor. Sinema salonlarının koronavirüs sebebiyle kapalı olması, aday filmlerin 2021 yılında verilecek Oscar ödüllerine katılmasını imkansız hale getirdi.

KORONAVİRÜS SALGINI BU KARARI ALMAK ZORUNDA BIRAKTI

Akademi, bu yıl sinema salonlarında gösterim şartını kaldırarak, internet üzerinden yayınlanacak veya yayınlanmış filmlerin de aday olabileceğini açıkladı. Akademi Başkanı David Rubin ise "Akademi, filmlerin büyüsünü deneyimlemenin sinema salonunda izlemek olduğuna inanıyor. Bununla birlikte, trajik COVID-19 salgını, aday seçim kurallarımızda bu geçici istisnayı yapmaya zorunlu kılmaktadır" ifadelerini kullandı.


Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 01:06 Kaynak: DHA


Son Dakika

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