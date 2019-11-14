Son Dakika Haberleri: 'Oscar' ile aramada kamyonette 6 kilo eroin bulundu
Son Dakika Güncel 'Oscar' ile aramada kamyonette 6 kilo eroin bulundu - Son Dakika

'Oscar' ile aramada kamyonette 6 kilo eroin bulundu

6 saat önce

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerinin park halindeki kamyonette yaptığı aramada, 6 kilo 60 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

'Oscar' ile aramada kamyonette 6 kilo eroin bulundu, System.String[]

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerinin park halindeki kamyonette yaptığı aramada, 6 kilo 60 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu'na bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında, park halindeki kamyonetten şüphelendi. Bunun üzerine ekipler, narkotik köpeği 'Oscar' ile araçta detaylı arama gerçekleştirdi. Aramada, kamyonetin bagajında bulunan poşet içinde, 6 kilo 60 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


İpekyolu, Narkotik, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:38 Kaynak: DHA
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