İstanbul Modern Sinema, 16-30 Ocak tarihlerinde Oscar'ın Yabancıları seçkisini sinemaseverlerle buluşturuyor.
İstanbul Modern Sinema, 16-30 Ocak tarihlerinde Oscar'ın Yabancıları seçkisini sinemaseverlerle buluşturuyor. "En İyi Uluslararası Film" dalında ilk dokuza giren adayların da yer aldığı programda 14 yabancı yapım bulunuyor.
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13.1.2020 00:35:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: “Oscar’ın Yabancıları”, İstanbul Modern’de - Son Dakika