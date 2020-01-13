“Oscar’ın Yabancıları”, İstanbul Modern’de

İstanbul Modern Sinema, 16-30 Ocak tarihlerinde Oscar'ın Yabancıları seçkisini sinemaseverlerle buluşturuyor. "En İyi Uluslararası Film" dalında ilk dokuza giren adayların da yer aldığı programda 14 yabancı yapım bulunuyor.

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