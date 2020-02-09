Oscar ismi nasıl doğdu, heykelin anlamı ne? Akademi Ödülleri hakkında merak edilen 5 soru - Son Dakika
Son Dakika Dünya Oscar ismi nasıl doğdu, heykelin anlamı ne? Akademi Ödülleri hakkında merak edilen 5 soru - Son Dakika Dünya

Oscar ismi nasıl doğdu, heykelin anlamı ne? Akademi Ödülleri hakkında merak edilen 5 soru

6 saat önce

Dünyanın en prestijli sinema organizasyonu “Akademi Ödülleri” ne anlama geliyor? Ödül ne zamandan beri kim tarafından veriliyor? Oscar ismi nereden geliyor? Oscar heykelciği neyi simgeliyor?

Oscar ismi nasıl doğdu, heykelin anlamı ne? Akademi Ödülleri hakkında merak edilen 5 soru, System.String[]

Dünyanın en prestijli sinema organizasyonu "Akademi Ödülleri" ne anlama geliyor? Ödül ne zamandan beri kim tarafından veriliyor? Oscar ismi nereden geliyor? Oscar heykelciği neyi simgeliyor?


Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi ödülleri, 1929 yılında verilmeye başlandı. Oscar adı ise ilk olarak 1939'da kullanıldı.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:14 
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