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Oscar ismi nasıl doğdu, heykelin anlamı ne? Akademi Ödülleri hakkında merak edilen 5 soru
6 saat önce
Dünyanın en prestijli sinema organizasyonu “Akademi Ödülleri” ne anlama geliyor? Ödül ne zamandan beri kim tarafından veriliyor? Oscar ismi nereden geliyor? Oscar heykelciği neyi simgeliyor?
Dünyanın en prestijli sinema organizasyonu "Akademi Ödülleri" ne anlama geliyor? Ödül ne zamandan beri kim tarafından veriliyor? Oscar ismi nereden geliyor? Oscar heykelciği neyi simgeliyor?
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi ödülleri, 1929 yılında verilmeye başlandı. Oscar adı ise ilk olarak 1939'da kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:14
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