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Oscar'lara isimleri kazınan ünlülerin kulis arkasındaki heyecanı kameralara yansıdı
6 saat önce
Bu seneki Akademi Ödülleri'nde Oscar kazanan Brad Pitt, Renee Zellweger, Joaquin Phoenix ve Taika Waititi isimler kulis arkasında ödülleri üzerine isimleri yazıldıktan sonra Oscar heykellerini tekrar alarak kameralara poz verdiView on euronews.
Bu seneki Akademi Ödülleri'nde Oscar kazanan Brad Pitt, Renee Zellweger, Joaquin Phoenix ve Taika Waititi isimler kulis arkasında ödülleri üzerine isimleri yazıldıktan sonra Oscar heykellerini tekrar alarak kameralara poz verdiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:03
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