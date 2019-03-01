Son Dakika Haberleri: Oscar'lı Filmler Sinemaya Geri Dönüyor!

Oscar'lı Filmler Sinemaya Geri Dönüyor!

59 dakika önce

Oscar'lı filmleri sinemaseverlerle yeniden buluşturuyor.

Oscar'lı Filmler Sinemaya Geri Dönüyor!, System.String[]

En İyi Film, En İyi Özgün Senaryo ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan ve Türkiye'de Yeşil Rehber adıyla gösterilen Green Book, gerçek bir hikayeden filme uyarlanmış. Film, Amerikalı siyahilerin eşitlik mücadelesi verdiği 1960'lı yıllarda, Afrika kökenli ünlü bir piyanist olan Don Shirley ile onun şoförlüğünü ve korumalığını yapan Tony Lip'in çıktığı turne yolculuğunun hikayesini anlatıyor.

Rami Malek'e En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını getiren Bohemian Rhapsody ise Queen grubunun efsanevi solisti Freddie Mercury'nin hayatını anlatıyor. Film, En İyi Film Kurgusu, En İyi Ses Miksajı, En İyi Ses Kurgusu dallarında da Oscar aldı. Oscar'da "En İyi Film Şarkısı" ödülünü kazanan ve Lady Gaga'nın başrolünde yer aldığı Bir Yıldız Doğuyor ise kişisel sorunlarıyla boğuşmakta olan ünlü country şarkıcısı Jackson Maine ile büyük bir müzisyen olma hayalleri kuran Ally arasında filizlenen aşkı ve ikilinin değişen kariyerlerini konu ediniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:49 Kaynak: Bültenler

Tony Lip, Yenikadinda Gösterme, Kültür Sanat, Güncel
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