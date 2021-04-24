Oscar Ödül Töreni: Aday olan filmleri kaç kişi izledi? - Son Dakika
BBC

Oscar Ödül Töreni: Aday olan filmleri kaç kişi izledi?

24.04.2021 10:12
Oscar Ödül Töreni: Aday olan filmleri kaç kişi izledi?, System.String[]

Bu yılın Oscar ödüllerine aday olan filmlerin çoğu, izleyiciler arasında en popüler olan filmler arasında yer almıyor.

Pazar gecesi Hollywood için büyük gün. 2021 Oscar Ödül Töreni (93. Akademi Ödülleri) ile yine sinema dünyasının yıldızları taçlandırılacak.

Ancak bu yılın adayları, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak izleyiciyle buluşmakta zorlanan filmlerdi. Bunda hem pandeminin, hem de her izleyici profiline uygun film yapma amacından uzaklaşma eğiliminin etkisi oldu.

Aday olan filmlerin çoğu, en çok izlenen filmler listelerinde yer bulmadı.

Belki dikkatinizi çekmiştir - bu yılın en iddialı yapımlarından biri olan ve 10 dalda adaylığı bulunan siyah beyaz film Mank, sinema tarihinin en iyi filmleri arasında sayılan Citizen Kane'in (Yurttaş Kane) nasıl çekildiğini anlatıyor.

Eski Hollywood'a bir saygı duruşu niteliği taşıyan film, Citizen Kane'in senaryo yazarı Herman J Mankiewicz'in hikayesi etrafında şekilleniyor.

İnternet üzerinden yayın yapan platformlardaki filmlerin ne kadar izlendiğini ölçmeyi hedefleyen Flix Patrol sitesine göre, Netflix'te yayınlanan Mank, son 12 ayın en popüler 500 filmi listesinde yoktu.

Flix Patrol, en çok izlenen 10 film listesinde ne kadar süre kaldıkları ve kaç ülkede izlendikleri gibi kategoriler üzerinden filmlere puan veriyor. Yöntem mükemmel değil belki ama elimizdeki en iyisi bu. Sinemadan farklı olarak, internetten yayın yapan platformların izleyici rakamlarına ilişkin güvenilir verilere ulaşmak zor.





Flix Patrol'e göre Mank 69 puan alırken, listede 500'üncü film olan 2020 yapımı Escape From Pretoria'nın puanı 1.700'dü.

Film Aralık ayında Netflix'te yayımlanmasından bu yana ABD'nin ilk 10 listesinde yalnızca bir gün kaldı ve listenin sonuncusuydu.

Flix Patrol'un kurucusu Tomáš Vyskocil'e göre, Netflix için büyük prestij sağlayan bu film, çoğu izleyici açısından ise "neredeyse görünmezdi".

Vyskocil, "Film prömiyerini yaptığı zamanda dahi Netflix'in bana önerdiği filmler arasında yoktu ve buna şaşırmıştım. Genelde Netflix yeni yapımlarını herkese, tarzları ne olursa olsun önerirdi ama Mank'ta bu olmadı" yorumunu yaptı.

"İnsanlar daha çok Thunder Force'u izliyor"

Netflix'in Oscar için yarışan diğer filmleri, Aaron Sorkin'in yönettiği The Trial of the Chicago 7, Chadwick Boseman ile Viola Davis'in 1920'nin blues sanatçılarını canlandırdığı Ma Rainey's Black Bottom, Hillbilly Elegy ve Pieces of a Woman.

Saydığımız filmlerden hiçbiri sıralamalarda büyük bir başarı kazanmadı.

Vyskocil, dizilerde hem eleştirmenlerin hem de izleyicinin onayını alan yapımlarla sihirli karışımı yaratmayı başaran Netflix'in, filmlere gelince bu dengeyi tutturamadığını söylüyor, çok sayıda insanın "Thunder Force" gibi popüler yapımlara yöneldiğine dikkat çekiyor.





10 dalda aday olsa bile Mank'ın eve birçok ödülle döneceğine inanılmıyor.

Aday olan filmler arasında Flix Patrol'un ilk 500 listesinde en üst sırada yer alan film, En İyi Film adayları arasındaki The Trial of the Chicago 7.

Listede 262. sırada yer alan film, diğer filmlerden daha uzun süredir yayımda. ABD'de ise aday filmler arasında en çok izlenen, Carey Mulligan'ın tecavüze uğrayan arkadaşı için intikam almaya çalışan bir kadını canlandırdığı Promising Young Woman filmi oldu.

En İyi Film Oscar'ı için yarışan en güçlü yapım, Nomadland. Filmde Frances McDormand, eşini, işini ve evini kaybettikten sonra göçebe yaşamaya başlayan bir kadını canlandırıyor.

Nielsen araştırma şirketinin paylaştığı verilere göre film Hulu platformundaki ilk iki haftasında 236 milyon dakika boyunca yani yaklaşık 2,2 milyon kişi tarafından sonuna kadar izlendi.

Bu yılın gözde adaylarının çoğu, hem ton hem de profil olarak şatafattan uzak filmlerdi.

Hollywood internet sitesi The Wrap'in kurucusu Sharon Waxman, "Bu yıl çok sayıda depresif filmimiz oldu" diyor.

Waxman'e göre, Oscar ödüllerinde baskın olan filmlerin büyük ya da popüler filmlerden seçilmemesi geleneği 10 yıldan fazla süre öncesine dayanıyor.

Son beş yılda da, Parazit, The Shape of Water, Moonlight ve Spotlight gibi daha küçük çaplı ve mütevazı filmler En İyi Film seçilmişti.





Akademi 2010 yılında En İyi Film kategorisini genişletmek için adım attı ve son yıllarda Joker, Black Panther ve Bohemian Rhapsody gibi hit filmler aday gösterildi.

Buna rağmen Titanik, Gladyatör ve Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü gibi efsanelerin Oscarları silip süpürdüğü günler geride kalmış görünüyor.

Bu tabloda, Covid salgının da etkisi göz ardı edilemez.

Film stüdyolarının çoğu sinema salonlarının tamamı açılmadan filmlerin prömiyerini yapmaktan kaçınınca, Oscar için yarışabilecek bazı filmler de yarışa katılamadı.

Steven Spielberg'ün yeniden beyazperdeye taşıdığı Batı Yakasının Hikayesi müzikali, bunlardan biri.

Oscar Ödül Töreni: Aday olan filmleri kaç kişi izledi?
Oscar Ödül Töreni: Aday olan filmleri kaç kişi izledi?
Oscar Ödül Töreni: Aday olan filmleri kaç kişi izledi?
Oscar Ödül Töreni: Aday olan filmleri kaç kişi izledi?

Hollywood, Netflix, Sinema, Film, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Oscar Ödül Töreni: Aday olan filmleri kaç kişi izledi? - Son Dakika Dünya

BBC

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