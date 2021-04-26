Oscar Ödül Töreni için geri sayım başladı, tören TSİ 03: 00'te başlayacak

2021 Oscar Ödül Töreni (93. Akademi Ödülleri), TSİ 03: 00'te başlayacak.
Ödül töreni, bu yıl dünyanın farklı yerlerinde kurulan stüdyolarda yapılacak.
Altın Küre, Bafta ve Emmy ödül törenlerinden farklı olarak, Oscar adaylarından belirlenen bu mekanlardan birinde bizzat törene katılmaları istendi.
10 farklı kategoride aday olan Mank filminin, başlıca kategorilerde ödül alma ihtimali düşük görülürken; Nomadland, Minari ve Ma Rainey's Black Bottom filmlerinin öne çıkması muhtemel.
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Farklı kategorilerde en çok adaylığı olan filmler şunlar:
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar ödülleri, pandemi nedeniyle 3 ay ertelenmişti. Adaylar ise internet üzerinden, oyuncu Priyanka Chopra ve müzisyen eşi Nick Jonas'ın sunduğu canlı bir programla duyurulmuştu.
Geçen sezon ödül törenleri çoğunlukla sinema dünyasının önemli isimleri, yönetmen ve oyuncuların evlerinden ve sanal platformlar aracılığıyla gerçekleştirildi.
Bu yılın Oscar ödülleri ise, dünyanın farklı yerlerinde kurulan stüdyolardan yayımlanacak.
Altın Küre, Bafta ve Emmy ödül törenlerinden farklı olarak, Oscar adaylarından belirlenen bu mekanlardan birinde bizzat törene katılmaları istendi.
Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi geçen yıl ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenmişti.
Törene En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Uluslararası Film kategorilerinde Oscar alan Güney Koreli yönetmen Bong Joon Ho'nun Parazit filmi damgasını vurmuştu.
Böylece 92 yıllık Oscar tarihinde ilk defa İngilizce dışında bir dilde çekilen bir film En İyi Film Oscar'ını kazanmıştı.
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