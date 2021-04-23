Oscar Ödül Töreni'ni izleme rehberi - Son Dakika
BBC

Oscar Ödül Töreni'ni izleme rehberi

23.04.2021 13:52
Oscar Ödül Töreni'ni izleme rehberi, System.String[]

93. Akademi Ödülleri Pazar gecesi düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

2021 Oscar Ödül Töreni (93. Akademi Ödülleri) bu yıl dünyanın farklı yerlerinde kurulan stüdyolardan yayımlanacak.

Altın Küre, Bafta ve Emmy ödül törenlerinden farklı olarak, Oscar adaylarından belirlenen bu mekanlardan birinde bizzat törene katılmaları istendi.

10 farklı kategoride aday olan Mank filminin, başlıca kategorilerde ödül alma ihtimali düşük görülürken; Nomadland, Minari ve Ma Rainey's Black Bottom filmlerinin öne çıkması muhtemel.

İşte 93. Akademi Ödülleri'ni izleme rehberiniz:

Oscar Ödülleri ne zaman?





2021 Oscar Ödül Töreni Pazar gecesi TSİ 03: 00'te başlayacak.

Bu yılki ödül töreninin aslında iki ay önce düzenlenmesi gerekiyordu ancak tören Covid salgını nedeniyle ertelendi.

Ödül törenini BBC Türkçe'nin internet sitesi ve sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz.

Tören nasıl yapılacak?





Oscar Ödül Töreni'nin ana mekanı her zamanki gibi Los Angeles olacak. Törenin bazı kısımları şehrin iki farklı mekanı Dolby Tiyatrosu ve Union İstasyonu'nda gerçekleşecek.

Tören için dünyanın farklı kentlerinde de özel stüdyolar tasarlandı. Örneğin Fransa'nın Oscar adayları için başkent Paris'te, İngiltere'nin adayları için ise başkent Londra'daki BFI Film Festivali alanında set kuruluyor.

Şubat ayında düzenlenen Altın Küre Ödül Töreni, New York ve Los Angeles'tan başarılı bir şekilde yayımlanmıştı. Törende sunucular ve adayları açıklayan isimler stüdyolardan, adaylar ise sanal platformlar üzerinden törene katılmıştı.

Bu yılın Oscar adaylarından ise olabildiğince Zoom gibi sanal platformlardan kaçınarak stüdyolara gelmeleri istendi.

Törenin yapımcıları, bizzat katılacak olan isimlere "güvenli ve keyifli" bir gece yaşatılması için geniş önlemler aldıklarını belirtti.

En çok dalda aday gösterilen filmler hangileri?





Farklı kategorilerde en çok adaylığı olan filmler şunlar:

Büyük ödüller kimlere gidecek?





Yorumculara göre Chloe Zhao'nun Nomadland filminin, En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazanması ihtimali yüksek.

Nomadland'in hikayesi Frances McDormand'in canlandırdığı ve ABD'nin batısında karavanıyla göçebe olarak yaşamını sürdüren, geçici işlerle para kazanan ve yol boyunca kendi gibi göçebe insanlarla tanışan Fern isimli kadın karakter etrafında şekilleniyor. Filmde oynayanların çoğu profesyonel oyuncu değil, gerçek hayatta da göçebe yaşayan isimler.

Zhao, Promising Young Woman filminin yönetmeni Emerald Fennell ile beraber En İyi Film dalında aday olan iki kadın yönetmenden biri.

Geçtiğimiz yaz yaşamını yitiren Chadwick Boseman ise Ma Rainey's Black Bottom filmindeki performansı ile En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanabilir. Boseman Bafta Ödülleri hariç neredeyse tüm törenlerde aynı dalda ödülü kazanmıştı.

Bu yıl aldıkları ödülleri düşünürsek, Daniel Kaluuya'nın Judas and the Black Messiah filmi ile yine En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü, Yuh-Jung Youn'un da Minari filmi ile yeniden En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanması bekleniyor.

Farklı kategorilerde en fazla adaylığa sahip olsa bile, Gary Oldman'ın başrolünde olduğu siyah beyaz film Mank'ın başlıca kategorilerden ödülle dönmesi ihtimali az.

Gary Oldman'ın kült film Citizen Kane'in yazarı Herman J. Mankiewicz'i canlandırdığı filmin, daha ziyade En İyi Prodüksiyon Tasarımı gibi teknik bir ödül alması bekleniyor.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibini tahmin etmek neden zor?





En İyi Kadın Oyuncu, bu yılın Oscar'ları arasında tahmin yürütmesi en zor kategori.

5 adaydan dördü, bu ödül sezonunda En İyi Kadın Oyuncu ödülünü en az bir kez kazandı.

Beşinci aday olan ve Pieces of a Woman filminin başrolündeki İngiliz oyuncu Vanessa Kirby, Venedik Film Festivali'nde ödül kazanmıştı. Emma Stove ve Olivia Colman gibi örnekleri hatırlarsak, Venedik Film Festivali de zaman zaman Oscar tahminleri için yol gösterici olabiliyor.

Başka bir deyişle, bu kategoriden kimin zaferle çıkacağını kestirmek zor.

Oscar Ödül Töreni'ni izleme rehberi
Oscar Ödül Töreni'ni izleme rehberi
Oscar Ödül Töreni'ni izleme rehberi
Oscar Ödül Töreni'ni izleme rehberi
Oscar Ödül Töreni'ni izleme rehberi
Oscar Ödül Töreni'ni izleme rehberi

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Son Dakika Dünya Oscar Ödül Töreni'ni izleme rehberi - Son Dakika Dünya

BBC

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