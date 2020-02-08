Oscar ödülleri 92. kez sahiplerini buluyor: Ödül töreni saat kaçta? Hangi dalda kimler aday? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Oscar ödülleri 92. kez sahiplerini buluyor: Ödül töreni saat kaçta? Hangi dalda kimler aday? - Son Dakika Dünya

Oscar ödülleri 92. kez sahiplerini buluyor: Ödül töreni saat kaçta? Hangi dalda kimler aday?

6 saat önce

Sinema endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan 92. Oscar Ödülü pazar gecesi düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Oscar ödülleri 92. kez sahiplerini buluyor: Ödül töreni saat kaçta? Hangi dalda kimler aday?, System.String[]

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen sinema dünyasının en prestijli ödülleri Oscarlar, bu yıl 92. kez sahiplerini bulacak.


9 Şubat pazar gününü pazartesiye bağlayan gece TSİ: 03: 00'te başlayacak olan ödül töreninin yine tüm dünyadan milyonlarca insanı ekrana kilitlemesi bekleniyor.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:28 
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