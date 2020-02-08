Son Dakika › Dünya › Oscar ödülleri 92. kez sahiplerini buluyor: Ödül töreni saat kaçta? Hangi dalda kimler aday? - Son Dakika Dünya
Oscar ödülleri 92. kez sahiplerini buluyor: Ödül töreni saat kaçta? Hangi dalda kimler aday?
6 saat önce
Sinema endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan 92. Oscar Ödülü pazar gecesi düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen sinema dünyasının en prestijli ödülleri Oscarlar, bu yıl 92. kez sahiplerini bulacak.
9 Şubat pazar gününü pazartesiye bağlayan gece TSİ: 03: 00'te başlayacak olan ödül töreninin yine tüm dünyadan milyonlarca insanı ekrana kilitlemesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:28
Son Dakika ABD Büyükelçiliği'nden Libya iddiası: Taraflar büyük askeri operasyonlara hazırlanıyor DSÖ harekete geçti! Koronovirüsün ortaya çıktığı Çin'e sağlık ekibi gönderiliyor Irak'ın başkenti Bağdat'ta üst üste 4 patlama meydana geldi Çinli iş adamından korkunç koronavirüs iddiası: 50 binden fazla ceset yakıldı