Oscar ödülleri - Kazananların tam listesi - Son Dakika
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Oscar ödülleri - Kazananların tam listesi

6 saat önce

Oscar Ödülleri'nin 92 yıllık tarihinde ilk defa İngilizce dışındaki bir dilde çekilen bir film en iyi film ödülünü kazandı: Bong Joon Ho'nun yönettiği, Güney Kore yapımı Parazit filmi en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film kategorilerinde Oscar ödülünü kazandı.

Oscar ödülleri - Kazananların tam listesi, System.String[]

Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi, Pazar gecesi ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi.

Oscar Ödülleri'nin 92 yıllık tarihinde ilk defa İngilizce dışındaki bir dilde çekilen bir film en iyi film ödülünü kazandı: Bong Joon Ho'nun yönettiği, Güney Kore yapımı Parazit filmi en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film kategorilerinde Oscar ödülünü kazandı.

Aşağıda adayların ve kazananların tam listesini bulabilirsiniz.

En iyi yardımcı erkek oyuncu

En iyi animasyon film

En iyi animasyon kısa film

En iyi özgün senaryo

En iyi uyarlama senaryo

En iyi kısa film

En iyi prodüksyon tasarımı

En iyi kostüm tasarımı





En iyi belgesel

En iyi kısa belgesel





En iyi yardımcı kadın oyuncu

En iyi sinematografi

En iyi ses kurgusu

En iyi ses miksi

En iyi film kurgusu

En iyi görsel efekt

En iyi makyaj ve saç tasarımı

En iyi yabancı film

En iyi özgün film müziği





En iyiözgün film şarkısı

En iyi erkek oyuncu

En iyi kadın oyuncu





En iyi yönetmen

En iyi film

Yönetmen, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:10 
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