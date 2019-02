Oscar Ödülleri'ne Damgasını Vurmuş, Şu Anda Netflix'te İzleyebileceğiniz 14 Film

Her sene düzenlenen ve sinemanın en büyük ödül töreni olarak kabul edilen Akademi Ödülleri, ya da bilinen adıyla Oscar töreni, bu sene de sahiplerini bulacak. Türkiye saatiyle 24 Şubat'ı 25 Şubat'a bağlayan gece düzenlenecek oscar törenini büyük bir heyecanla takip ediyoruz.Bugün sizlere, bu bekleyiş devam ederken daha önceki oscar töreni başarılarını hatırlamanızı sağlayacak bir liste hazırladık. Daha önce Akademi Ödülleri'nde Oscar kazanmış ve şu anda Netflix Türkiye'de yer alan filmleri listelediğimiz haberimizde, son dönemde dikkatleri üzerine çeken pek çok yapım bulunuyor. Eğer bu filmler arasında izlemedikleriniz varsa kendilerine bir şans vermenizi öneriyoruz.The RoomTecavüze uğrayıp bir odaya hapsedilen kadının, bu olay sonucunda doğan çocuğunun 5 yaşına basması üzerine kaçma planlarını anlatıyor. Çok Yakında Captain Marvel karakteriyle göreceğimiz Brie Larson'un en İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını aldığı film olduğunu hatırlatalım.Kazandığı Oscar'lar: En İyi Kadın OyuncuAday Gösterildiği Oscar'lar: En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama SenaryoThe Ballad of Buster ScruggsCoen kardeşlerin elinden çıkan The Ballad of Buster Scruggs, Vahşi Batı'daki kaçakçıların maceralarını anlatıyor. Bir dönemin popüler Western film kuşaklarını bizlere hatırlatan film, absürd yapısıyla eğlenceli olduğu kadar sizleri aksiyona bağacak sahnelere de sahip.Aday Gösterildiği Oscar'lar: En İyi Uyarlanmış Senaryo, En İyi Orijinal Şarkı ve En İyi Kostüm TasarımıThe Lovely BonesCinayete kurban giden küçük kız, cennete giderek ailesinin cinayetiyle başa çıkma çabasını ve katilinin yeni cinayete hazırlanmasını izlemesini gösteren film. Konu bakımından son derece sürükleyici olduğunu söylemek gerekiyor.Aday Gösterildiği Oscar'lar: En İyi Yardımcı Erkek OyuncuBraveMuhteşem grafikleri ve hikayesiyle büyük beğeni toplayan Brave, bir İskoç prensesinin macera dolu yolculuğunu anlatıyor.Kazandığı Oscar'lar: En İyi AnimasyonRoma1970'lerin Meksiko'sunun siyasi ortamına odaklanan film, bir evde hizmetçi olarak görev yapan bir kadın üzerinden dönemi anlatıyor.Aday Gösterildiği Oscar'lar: En İyi Film, En İyi Yabancı Dil Filmi, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Prodüksiyon Tasarımı, En İyi Orijinal Senaryo, En İyi Ses ve En İyi Ses MiksajıSpotlightKatolik Kilisesi'nin örtbas etmeye çalıştığı çocuk taciz olaylarını araştıran editör ekibinin hikayesine odaklanan film, çıktığı sene büyük ses getirmişti.Kazandığı Oscar'lar: En İyi Film ve En İyi SenaryoAday Gösterildiği Oscar'lar: En İyi Yönetmen, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Film KurgusuThe RevenantLeonardo DiCaprio'nun büyük ses getiren filmi, 12 dalda aday gösterildiği Akademi Ödülleri'nin 3'ünü alarak büyük bir başarı göstermişti. 1820'li yıllarda geçen film, bir avcının intikam mücadelesini anlatıyor.Kazandığı Oscar'lar: En İyi Yönetmen, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Erkek OyuncuAday Gösterildiği Oscar'lar: En İyi Görüntü, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Film Kurgusu, En İyi Görsel Efekt, En İyi Yapım Tasarımı, En İyi Makyaj ve Saç Şekillendirme, En İyi Ses, En İyi Ses Miksajı ve En İyi Kostüm TasarımıParanormanBir vampir ordusuna karşı mücadele eden küçük bir çocuğa odaklanan film, başarılı animasyon filmleri arasında yer alıyor.Aday Gösterildiği Oscar'lar: En İyi AnimasyonThe Hateful EightTarantino imzalı film, iç savaş sonrası ödül avcısı ve tutsağını anlatıyor. Samuel L. Jackson, Kurt Russell gibi isimlerin olması, filmi daha ilgi çekici kılıyor.Kazandığı Oscar'lar: En İyi Film MüziğiAday Gösterildiği Oscar'lar: En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Görüntü YönetmeniAnomalisaStandart animasyon filmlerinden farklı olarak 16 yaş ve üzerine hitap eden Anomalisa, psikolojik sorunları olan bir adamın, tüm hayatını değiştirecek bir kadınla ilişkisini anlatıyor.Aday Gösterildiği Oscar'lar: En İyi AnimasyonBirdmanSüper kahraman karakteri ile tanınmış bir aktörün, Broadway'de yeniden eski günlerine dönme çabasını anlatan film, En İyi Film dahil olmak üzere 4 Oscar kazandı.Kazandığı Oscar'lar: En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Orijinal Senaryo ve En İyi Görüntü YönetmeniAday Gösterildiği Oscar'lar: En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Ses ve En İyi Ses MiksajıZero Dark Thirty11 Eylül saldırılarının zanlısı Usame bin Ladin'i yakalamak için gerçekleştirilen 10 yıllık uğraşı gösteren film, sürükleyici yapısıyla sizi içine çekecek.Kazandığı Oscar'lar: En İyi Ses MiksajıAday Gösterildiği Oscar'lar: En İyi Görüntü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Orijinal Senaryo ve En İyi FilmThe Big ShortABD'deki ekonomik çöküşü fırsata çeviren 3 adamın hikayesini anlatan film, gerçek hikayeden uyarlanması sebebiyle beğeni toplamıştı.Kazandığı Oscar'lar: En İyi Uyarlama SenaryoAday Gösterildiği Oscar'lar: En İyi Fİlm, En İyi Yönetmen, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Film KurgusuUpDünyanın gelmiş geçmiş en iyi animasyon filmlerinden biri olan Up, hayatı boyunca gezmeyi hayal eden yaşlı adamın evini de alıp macera dolu yolculuğa çıkmasını anlatıyor.Kazandığı Oscar'lar: En İyi Animasyon ve En İyi Film MüziğiAday Gösterildiği Oscar'lar: En İyi Film ve En İyi Orijinal Senaryo