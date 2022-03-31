Oscar Ödülleri töreninde sunucuyu tokatlayan Smith'in salondan ayrılması istenmiş - Son Dakika
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Oscar Ödülleri töreninde sunucuyu tokatlayan Smith'in salondan ayrılması istenmiş

31.03.2022 05:26
Oscar Ödülleri töreninde sunucuyu tokatlayan Smith'in salondan ayrılması istenmiş

NEW ABD'de Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, pazar günkü Oscar Ödülleri töreninde sunucu Chris Rock'a tokat atan Will Smith'in salondan ayrılmasının istendiğini ancak oyuncunun bunu reddettiğini açıkladı.

NEW ABD'de Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, pazar günkü Oscar Ödülleri töreninde sunucu Chris Rock'a tokat atan Will Smith'in salondan ayrılmasının istendiğini ancak oyuncunun bunu reddettiğini açıkladı.

Akademi'nin yönetim kurulundan yapılan açıklamada, 94. Akademi Ödülleri töreninde, eşi Jada Pinkett Smith'e yaptığı şaka nedeniyle komedyen sunucu Rock'ı tokatlayan Will Smith'le ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bay Smith'in 94. Oscar gecesindeki eylemleri derinden sarsıcı, travmatik bir olaydı. Bay Rock, sahnemizde yaşadıkların için senden özür dileriz ve o andaki sabrın için teşekkür ederiz. Ayrıca, yaşananlar için adaylarımızdan, misafirlerimizden ve izleyicilerimizden özür dileriz."

Açıklamada, oyuncunun olay sonrasında salondan ayrılmasının istendiği ancak Smith'in bunu reddettiği vurgulandı.

Davranış standartlarını ihlal ettiği için Smith aleyhine disiplin soruşturması başlatmak için bir araya gelen Kurul'un, siyahi oyuncunun disiplin cezasını askıya almak, oyuncuyu ihraç etmek veya diğer bir yaptırım arasında seçim yapacağı belirtilen açıklamada, yönetim kurulunun 18 Nisan'da tekrar toplanıncaya kadar Smith'in kendisini yazılı savunma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

Eşinin saçkıran problemiyle ilgili şakaya sinirlendi

94. Akademi Ödülleri töreninde komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve "karımın adını ağzına alma" diye bağırmıştı.

Rock, tokat yedikten sonra soğukkanlılığını korumuş ve Los Angeles Polis Departmanına göre, suçlamada bulunmayı reddetmişti.

Akademi'nin pazartesi yaptığı ilk kınama açıklamasından sonra oyuncu Smith de sunucu Rock başta olmak üzere herkesten özür dilediğini yazılı bir açıklamayla duyurmuştu.

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Akademi: Tokattan sonra Will Smith'ten töreni terk etmesini istedik, reddetti Akademi: Tokattan sonra Will Smith'ten töreni terk etmesini istedik, reddetti ABD'liler Will Smith'in cezalandırılmasını istiyor ABD'liler Will Smith'in cezalandırılmasını istiyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oscar Ödülleri töreninde sunucuyu tokatlayan Smith'in salondan ayrılması istenmiş - Son Dakika


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