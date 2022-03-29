Oscar Ödülleri töreninde sunucuyu tokatlayan Will Smith'e Akademi'den kınama - Son Dakika
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Oscar Ödülleri töreninde sunucuyu tokatlayan Will Smith'e Akademi'den kınama

29.03.2022 02:50
Oscar Ödülleri töreninde sunucuyu tokatlayan Will Smith'e Akademi'den kınama

NEW ABD'nin Los Angeles kentindeki 94. Oscar Ödülleri töreninde, oyuncu Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokat atması sonrasında organizasyon, olayı kınadı.

NEW ABD'nin Los Angeles kentindeki 94. Oscar Ödülleri töreninde, oyuncu Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokat atması sonrasında organizasyon, olayı kınadı.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinden yapılan yazılı açıklamada, pazar gecesi düzenlenen törende sunucu Chris Rock'ın bir şakasını ağır bularak tokatla karşılık veren ve aynı gecede "En İyi Aktör" ödülünü alan Will Smith'in hareketinin kınandığı, olayın "resmi incelemesinin" başlatıldığı belirtildi.

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödülleri töreninde Smith'in, eşiyle ilgili yapılan şakaya verdiği tepkiyle ilgili açıklamada, "Akademi, Bay Smith'in dün geceki programdaki eylemlerini kınıyor. Tüzüğümüz, davranış standartlarımız ve California yasalarına uygun olarak daha fazla eylem ve sonuçları araştıracağız." ifadelerine yer verildi.

Ödül töreninin komedyen sunucusu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve Smith'in "karımın adını ağzına alma diye" iki kez bağırması canlı yayına yansımıştı.

Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda yaşanan olayın ardından, Kral Richard filmindeki oyunculuğuyla "En İyi Aktör" ödülünü almak üzere sahneye çıkan siyahi oyuncu Will Smith, olay için Akademi Yönetiminden ve diğer adaylardan özür dilediği konuşmasında gözyaşlarını tutamamıştı.

Tören sonrasında Akademi Yönetimi, sahnede yaşanan olayla ilgili, "Akademi şiddeti hiçbir şeklini tasvip etmez." şeklinde bir tweet atmış, paylaşımın altında Smith'i eleştiren birçok yorum yapılmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oscar Ödülleri töreninde sunucuyu tokatlayan Will Smith'e Akademi'den kınama - Son Dakika


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