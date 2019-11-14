Son Dakika Haberleri: Oscar ödüllü Hırvat yapımcı Branko Lustig hayatını kaybetti
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Oscar ödüllü Hırvat yapımcı Branko Lustig hayatını kaybetti

6 saat önce

İki kez Oscar ödülü kazanan ünlü Hırvat yapımıcı Branko Lustig (87), Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yaşamını yitirdi.

Oscar ödüllü Hırvat yapımcı Branko Lustig hayatını kaybetti, System.String[]

İki kez Oscar ödülü kazanan ünlü Hırvat yapımıcı Branko Lustig (87), Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yaşamını yitirdi.

Yahudi kökenli Lustig, yapımcılığını üstlendiği "Schindler'in Listesi" filmiyle 1994 yılında Oscar Ödülü'ne layık görülmüş ve ülke tarihinde ilk kez bu ödülü kazanan Hırvat olmuştu. Lustig, "Gladyatör" filmiyle de 2001 yılında ikinci kez Oscar Ödülü'nü kazanmıştı.

Lustig, "Barışçı", "Hannibal", "Cennetin Krallığı", "Kara Şahin Düştü" ve "Amerikan Gangsteri" gibi birçok önemli filmde de yapımcı olarak görev almıştı.

Hırvatistan'ın Osijek şehrinde 1932'de dünyaya gelen Lustig, Yahudi kökeni nedeniyle İkinci Dünya Savaşı yıllarında Auschwitz ve Bergen-Belsen toplama kamplarında esir olarak tutuldu.

Ailesinin büyük çoğunluğunu Avrupa'nın farklı şehirlerindeki toplama kamplarında kaybeden Lustig, 1988 yılında ABD'ye yerleşerek sinema kariyerine burada devam etti.

"The Daily Beast" dergisinin 2014 yılında hazırladığı En İyi 50 Hollywood Yapımcısı Listesi'nde de yer alan Lustig, 2009 yılından beri Zagreb'deki Dram Sanatları Akademisi'nde ders veriyordu.

Branko Lustig, Hırvatistan, Zagreb, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:06 Kaynak: AA
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