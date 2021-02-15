Oscar ödüllü Leonardo DiCaprio'nun dillere destan oyunculuğu ve 'çıldırış'ları
15.02.2021 21:05
YouTube'da yayın yapan Tekmoloji Film-Dizi kanalı için sinema içerikleri ve video makaleler üreten Şakir Yıldız, Oscar ödüllü Leonardo DiCaprio'nun gelmiş geçmiş en iyi 'çıldırış' sahnelerini derledi. İşte DiCaprio'nun dillere destan oyunculuğu ve 'çıldırış'ları.
Hollywood'un en iyi aktörlerinden biri olan Leonardo DiCaprio'nun 'çıldırma' konusunda ne kadar başarılı olduğu kimse tarafından reddedilmiyor. Diriliş filmiyle yıllardır istediği Oscar ödülüne kavuşan Leonardo DiCaprio, birbirinden değerli çok sayıda yapım rol aldı.
EFSANE OYUNCULUĞU VE ÇILDIRIŞLARI
Oynadığı rollerin hakkını veren DiCaprio, geçmişten günümüze oynadığı tüm filmlerdeki 'çıldırış' sahnelerini YouTube'da yayın yapan Tekmoloji Film-Dizi kanalı için sinema içerikleri ve video makaleler üreten Şakir Yıldız, sizler için seçti. Leonardo DiCaprio'nun efsanevi oyunculuğu ve çıldırışları sizleri büyüleyecek.
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