Son Dakika Haberleri: Oscar Ödüllü Oyuncu Reese Witherspoon'a Harlem Globtrotters Gösterisinde Sürpriz Dans Teklifi

Oscar Ödüllü Oyuncu Reese Witherspoon'a Harlem Globtrotters Gösterisinde Sürpriz Dans Teklifi

22 dakika önce

Basketbol dünyasının en ünlü gösteri gruplarından Harlem Globtrotters'ın Los Angeles'taki şovunda Oscar ödüllü oyuncu Reese Witherspoon ve eşi Jim Toth kendilerini bir anda sahada buldu.

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Basketbol dünyasının en ünlü gösteri gruplarından Harlem Globtrotters'ın Los Angeles'taki şovunda Oscar ödüllü oyuncu Reese Witherspoon ve eşi Jim Toth kendilerini bir anda sahada buldu. Çift basketbol salonunu dolduran binlerce kişi önünde dans etti
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:10 

basketbol, Reese Witherspoon, Dünya
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