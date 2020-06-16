Oscar töreni Kovid-19 nedeniyle Nisan 2021'e ertelendi - Son Dakika

Oscar töreni Kovid-19 nedeniyle Nisan 2021'e ertelendi

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinin verildiği Oscar gecesini organize eden Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinden yapılan açıklamada, 28 Şubat 2021'de düzenlenmesi planlanan 93. Oscar ödülleri gecesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle 25 Nisan 2021'e ertelendiği belirtildi.

Oscar töreni Kovid-19 nedeniyle Nisan 2021'e ertelendi, System.String[]

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinin verildiği Oscar gecesini organize eden Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinden yapılan açıklamada, 28 Şubat 2021'de düzenlenmesi planlanan 93. Oscar ödülleri gecesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle 25 Nisan 2021'e ertelendiği belirtildi.


Açıklamada, "Ödül tarihini uzatmakla, film yapımcılarına, filmlerini bitirip gösterime sokmaları için gerekli esnekliği sağladığımızı ümid ediyoruz." ifadesi kullanıldı.


Genellikle yıl sonuna kadar yapılan Oscara aday gösterilecek filmler için başvuru tarihinin de 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldığı kaydedildi.


ABD'de mart başından beri etkili olan salgına karşı alınan tedbirler çerçevesinde film ve televizyon sektöründe üretim durmuştu.


Oscar ödülleri gecesi en son 1981 yılında, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'a yönelik suikast girişimi nedeniyle 24 saat ertelenmişti.

28 Şubat, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 12:32 

Son Dakika Magazin Oscar töreni Kovid-19 nedeniyle Nisan 2021'e ertelendi - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzel modelin bacağı kesildi Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı 7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu 75. yaşını kutlayan Coşkun Göğen yeni proje müjdesini verdi: Komedi filmiyle bomba gibi geliyorum Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor         
18:52
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı         
18:22
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı         
18:10
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi         
18:07
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti         
17:36
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor         
17:30
Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı         
17:17
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu         
17:17
Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor         
17:11
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim         
17:05
Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler         
16:59
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi         
16:51
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor         
16:28
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
16:21
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı         
16:19
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi         
16:13
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti         
16:11
Bu hastalıkları olanlar dikkat! İşte koronavirüste en riskli 11 grup Bu hastalıkları olanlar dikkat! İşte koronavirüste en riskli 11 grup         
16:00
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi         
15:58
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi         
15:47
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı         
15:38
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor         
15:34
2 gündür kayıp olarak aranan Kadir, başından vurulmuş halde bulundu 2 gündür kayıp olarak aranan Kadir, başından vurulmuş halde bulundu         
15:34
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu         
15:17
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı         
15:14
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi         
15:09
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz         
15:08
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor         
15:07
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek         
14:59
Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2020 19:01:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Oscar töreni Kovid-19 nedeniyle Nisan 2021'e ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]