Oscarlı yönetmen Woody Allen Amazon'a karşı açtığı 68 milyon dolarlık tazminat davasından vazgeçti
7 saat önce
Ünlü Amerikalı oyuncu, yazar ve yönetmen Woody Allen dev satış platformu Amazon'a karşı açtığı 68 milyon dolarlık tazminat davasından vazgeçti.
Ünlü Amerikalı oyuncu, yazar ve yönetmen Woody Allen dev satış platformu Amazon'a karşı açtığı 68 milyon dolarlık tazminat davasından vazgeçti.
İki tarafın anlaşmalı bir şekilde mahkemeye yaptığı iptal başvurusu sonrası Allen'ın avukatları ve Amazon yetkilileri bir açıklama yapmadı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:45
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