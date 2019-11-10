Son Dakika Haberleri: Oscarlı yönetmen Woody Allen Amazon'a karşı açtığı 68 milyon dolarlık tazminat davasından vazgeçti
Son Dakika Dünya Oscarlı yönetmen Woody Allen Amazon'a karşı açtığı 68 milyon dolarlık tazminat davasından vazgeçti

Oscarlı yönetmen Woody Allen Amazon'a karşı açtığı 68 milyon dolarlık tazminat davasından vazgeçti

7 saat önce

Ünlü Amerikalı oyuncu, yazar ve yönetmen Woody Allen dev satış platformu Amazon'a karşı açtığı 68 milyon dolarlık tazminat davasından vazgeçti.

Oscarlı yönetmen Woody Allen Amazon'a karşı açtığı 68 milyon dolarlık tazminat davasından vazgeçti, System.String[]

Ünlü Amerikalı oyuncu, yazar ve yönetmen Woody Allen dev satış platformu Amazon'a karşı açtığı 68 milyon dolarlık tazminat davasından vazgeçti.


İki tarafın anlaşmalı bir şekilde mahkemeye yaptığı iptal başvurusu sonrası Allen'ın avukatları ve Amazon yetkilileri bir açıklama yapmadı.

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Woody Allen, Yönetmen, Amazon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:45 
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