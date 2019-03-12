Osd 45'inci Olağan Genel Kurulu 13 Mart'ta Düzenlenecek

– Toplam 14 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olarak görülen Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) 45'inci Olağan Genel Kurulu ve ilk kez yapılacak olan OSD Buluşmaları Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla 13 Mart Çarşamba günü düzenlenecek.

– Toplam 14 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olarak görülen Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) 45'inci Olağan Genel Kurulu ve ilk kez yapılacak olan OSD Buluşmaları Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla 13 Mart Çarşamba günü düzenlenecek.



Fairmont Quasar İstanbul'da düzenlenecek olan genel kurul kapsamında, "Yıkıcı Teknolojiler" başlığıyla otomotiv sanayiinde değişen küresel rekabet ortamı ve sanayiinin geleceğini ortaya koyan bir sunum da yapılacak. - İstanbul

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