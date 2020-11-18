OSD başarılı tedarikçileri ödüllendirdi - Son Dakika

OSD başarılı tedarikçileri ödüllendirdi

18.11.2020 14:53
OSD başarılı tedarikçileri ödüllendirdi, System.String[]

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Ülkemizdeki yetkin tedarik sanayii ile birlikte ekonomimize en yüksek seviyede katkıyı sağlamak adına birlikte çalışıyoruz.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Ülkemizdeki yetkin tedarik sanayii ile birlikte ekonomimize en yüksek seviyede katkıyı sağlamak adına birlikte çalışıyoruz. Sinerji içinde çalıştığımız tedarik sanayiimizin katkılarıyla bugün binek araçlarda yüzde 66, ticari araçlarda yüzde 79'a varan yerlilik oranlarına ulaştık." ifadelerini kullandı.

OSD'den yapılan açıklamaya göre, kalite anlayışı, teslimat güvenirliği, teknoloji geliştirmedeki yetkinliği ve rekabetçilik kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirme ile Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

Ayrıca bu yıl ilk kez OSD üyelerinin değerlendirmesi sonucunda "Teknoloji ve Yenileşme" ve "Jüri Özel Ödülü" kategorilerinde de tedarik sanayi temsilcilerine ödülleri takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, küresel otomotivde rekabetçiliğin en önemli unsurlarından birinin kuvvetli bir tedarik sanayi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki yetkin tedarik sanayii ile birlikte ekonomimize en yüksek seviyede katkıyı sağlamak adına birlikte çalışıyoruz. Sinerji içinde çalıştığımız tedarik sanayiimizin katkılarıyla bugün binek araçlarda yüzde 66, ticari araçlarda yüzde 79'a varan yerlilik oranlarına ulaştık. Her geçen yıl yerlilik oranlarımızı artırmaya devam ediyor, değer zincirimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Tedarik sanayimizin başarılarına dikkat çekmeye ve ödüllendirmeye her zaman ayrı bir önem veren Derneğimiz, 30 yıla yakın bir süredir Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri'ni, tedarikçilerimiz ile buluşturmayı özenle sürdürüyor. 2019 yılındaki performansları ile ödül almaya hak kazanan kuruluşları ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Ödüller

Verilen bilgiye göre, OSD Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri'ni almaya hak kazanan firmalar Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, Martur Sünger ve Koltuk Tesisleri Ticaret ve Sanayi AŞ, Nursan Kablo Donanım ve Ticaret AŞ, Hema Endüstri AŞ oldu.

"OSD Tedarik Sanayi Teknoloji ve Yenileşme Ödülü"nü, 2019 yılında "Plastik Enjeksiyon Kalıbından Beyaz Renk Ön Tampon Üretimi" konulu projesi ile Magna Otomotiv Sanayi Ticaret AŞ, "OSD Tedarik Sanayi Jüri Özel Ödülü"ise 2019 yılında "Nitelikli Eğitim" kapsamındaki projesi ile Kazcıoğlu Otomotiv'i aldı.

Haydar Yenigün, Yönetim Kurulu, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OSD başarılı tedarikçileri ödüllendirdi - Son Dakika Ekonomi


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