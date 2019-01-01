Son Dakika Haberleri: Osd Başkanı Yenigün: "Otomotiv Sektörü Nefes Almaya Devam Edecek"

Osd Başkanı Yenigün: "Otomotiv Sektörü Nefes Almaya Devam Edecek"

1 saat önce

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı sektörde uygulanan ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay uzatılması kararını yazılı olarak değerlendirdi.

Osd Başkanı Yenigün:
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı sektörde uygulanan ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay uzatılması kararını yazılı olarak değerlendirdi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı sektörde uygulanan ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay uzatılması kararını yazılı olarak değerlendirdi. Yılın ilk 3 ayında da devam edeceği belirtilen söz konusu düzenlemeleri, 2019'un ilk çeyreğine damgasını vuracağını belirten OSD, özellikle ulusal pazar odaklı satışlara etkisiyle Türk otomotiv sanayinin üretim ve istihdam sürekliliğine derin nefes aldırmaya devam ettirecek çok pozitif bir gelişme olarak karşılandı.

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, 2018 yılının son 2 ayında uygulanan ÖTV ve KDV indirimi teşviklerinin 2018 yılına damgasını vurduğunu hatırlatarak, "Sektöre derin bir nefes aldıran bu çok pozitif atılım, otomotiv sanayine olduğu kadar sektörün tamamına yaşam enerjisi verdi. Alınan bu isabetli kararların, 2019 yılının ilk 3 ayında da uygulamada kalacak olmasından ayrıca büyük mutluluk duyuyoruz. Söz konusu düzenlemeler, 2019 yılının ilk çeyreğine de büyük etki edecek ve özellikle ulusal pazar odaklı satışları destekleyen etkisiyle Türk otomotiv sanayinin üretim ve istihdam sürekliliğine derin nefes aldırmaya devam ettirecek çok pozitif bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.

Yenigün, "Bizi ilk görüşmeden bu yana can kulağıyla dinleyen ve sektörün tüm sorunlarını büyük bir ciddiyetle ele alan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılarımız Bülent Aksu ve Osman Dinçbaş ile kurduğumuz kusursuz iletişim, bu çözümün ortaya çıkmasında büyük rol oynamıştır. Bu noktada özellikle bakan yardımcılarımıza KDV indirimindeki mağduriyeti giderdikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:11 Kaynak: İHA

Söz, Berat Albayrak, Ekonomi
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