OSD: Birleşik Krallık ile imzalanan anlaşma 3 milyar dolarlık otomotiv ticaret hacmini korudu - Son Dakika

OSD: Birleşik Krallık ile imzalanan anlaşma 3 milyar dolarlık otomotiv ticaret hacmini korudu

29.12.2020 16:27
OSD: Birleşik Krallık ile imzalanan anlaşma 3 milyar dolarlık otomotiv ticaret hacmini korudu, System.String[]

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Birleşik Krallık ile Türkiye'nin imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması (STA) sayesinde iki ülke arasındaki 3 milyar dolarlık otomotiv ticaret hacminin korunacağını duyurdu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Birleşik Krallık ile Türkiye'nin imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması (STA) sayesinde iki ülke arasındaki 3 milyar dolarlık otomotiv ticaret hacminin korunacağını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, anlaşmanın, iki ülke arasındaki yaklaşık 3 milyar dolarlık ticaret hacmini oluşturan sektör tarafından sevindirici bir gelişme olarak karşılandığı bildirildi.

Birleşik Krallık ile imzalanan anlaşmanın 3 milyar dolar değerindeki otomotiv ticaret hacmini koruduğu belirtilen açıklamada, Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacminin yüzde 16'sını otomotivin oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, anlaşmaya ilişkin tüm teknik detaylar incelendikten sonra tam bir değerlendirme yapılabileceğini bildirdi.

Brexit'in otomotiv sanayisi açısından yıkıcı etkiler doğurabilecek bir süreç olduğunu kaydeden Yenigün, konuyu yıllardır takip ettiklerini, üzerine kapsamlı raporlar hazırlattıklarını ve sürekli görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Yenigün, Birleşik Krallık'ın otomotiv sektörünün ana ticaret ortaklarından olduğunu ve yüksek önem arz ettiğini vurgulayarak, "Otomotiv, toplam ticaret hacmimizin yüzde 16'sını oluşturuyor. Birleşik Krallık ile AB'nin Ticaret Anlaşması imzalamasının ardından Türkiye ve Birleşik Krallık arasında STA'nın imzalanması bizleri çok memnun etti. Sanayimiz için adeta bir yeni yıl hediyesi oldu." ifadelerini kullandı.

"4 bin kişilik istihdam kaybına neden olabilirdi"

Haydar Yenigün, Brexit sürecinin anlaşmasız ayrılıkla sonuçlanması durumunda Türkiye'nin otomotiv sanayisinin ağır bir süreçten geçeceği ihtimalini hatırlattı.

Anlaşmasız ayrılık durumunun, otomotiv ihracatında yıllık yaklaşık 50 bin adetlik azalma ve tedarik sanayi ihracatında 150 milyon dolar kayıp oluşturabileceğini belirten Yenigün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun sonucunda da yaklaşık 4 bin kişilik istihdam kaybına neden olacak kadar yıkıcı etkiler doğurabilirdi. Bakanlığımızla yaptığımız istişarelerde, AB ile Birleşik Krallık'ın anlaşmaya varmasının hemen akabinde Türkiye'nin de Birleşik Krallık ile bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu biliyorduk. Bu süreci son derece hassasiyetle yönettiğini bildiğimiz Ticaret Bakanlığımızın gayretleriyle anlaşmanın sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz."

Yenigün, bu süreçte Türk ekonomisi için Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gördüklerini, 25 yılını dolduran anlaşmanın kurallarının bugünün ekonomik dünyası için yeterli olmadığını vurguladı.

Yenigün, STA'nın imzalanması nedeniyle tüm taraflara teşekkür etti.

Geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat yapılmıştı

Verilen bilgiye göre, Birleşik Krallık, Türkiye'nin otomotiv ihracatında geçen yıl dördüncü sırada yer aldı. Birleşik Krallık'a yapılan ihracat adet bazında 122 bin 560, değer bazında ise 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Diğer ülkeler üzerinden yapılan ihracat da dikkate alındığında Birleşik Krallık pazarı için yapılan üretimin ihracat değeri 3 milyar dolar seviyelerine yaklaştı.

Öte yandan, Birleşik Krallık'ın motor ihraç ettiği ülke sıralamasında Türkiye'nin ikinci sırada yer alması ve bu ülkenin beşinci büyük otomotiv ihracat pazarının Türkiye olması da anlaşmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Birleşik Krallık, Haydar Yenigün, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OSD: Birleşik Krallık ile imzalanan anlaşma 3 milyar dolarlık otomotiv ticaret hacmini korudu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Cenazeler karıştı! 'Anneleri' sanıp defnettikleri kadın başka biri çıktı 2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı Atletico Madrid, İspanyol golcü Diego Costa ile yollarını ayırdı Çocuk istismarcısı olduğu ortaya çıkan eski futbolcu, kuryelik yaptığı şirketten kovuldu Hırvatistan'daki 6,3 büyüklüğündeki depremde tavukların kaçışma anı kamerada Hakkında tam 23 kez tutanak tutulmasına rağmen "Genelge beni bağlamaz" diyen esnafın pişkinliği pes dedirtti Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı
Yakılarak öldürülen Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı TV programında toplumsal şiddetle ilgili söyledikleri gündem oldu Yakılarak öldürülen Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı TV programında toplumsal şiddetle ilgili söyledikleri gündem oldu         
16:04
2020'de en çok haber olan ünlü isimler! Hadise ile Acun Ilıcalı zirve için kapıştı 2020'de en çok haber olan ünlü isimler! Hadise ile Acun Ilıcalı zirve için kapıştı         
15:44
Son Dakika! Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı Son Dakika! Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı         
15:31
Beşiktaş'a formda isimden kötü haber! Tedavisine başlandı Beşiktaş'a formda isimden kötü haber! Tedavisine başlandı         
15:19
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Son Dakika: Moda dünyasının duayen ismi Pierre Cardin, hayatını kaybetti Son Dakika: Moda dünyasının duayen ismi Pierre Cardin, hayatını kaybetti         
15:09
Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı         
14:47
Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti         
14:18
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyenle ilgili yürek burkan detay! Bu akşam eğitim verecekmiş Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyenle ilgili yürek burkan detay! Bu akşam eğitim verecekmiş         
13:58
Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırgan tarafından yakılarak öldürüldü Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırgan tarafından yakılarak öldürüldü         
13:39
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı         
12:12
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 16:31:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: OSD: Birleşik Krallık ile imzalanan anlaşma 3 milyar dolarlık otomotiv ticaret hacmini korudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei