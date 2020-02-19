OSD Genel Sekreterliği'ne Özlem Güçlüer getirildi - Son Dakika
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OSD Genel Sekreterliği'ne Özlem Güçlüer getirildi

6 saat önce

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) ilk kadın genel sekreteri Özlem Güçlüer oldu.

OSD Genel Sekreterliği'ne Özlem Güçlüer getirildi, System.String[]

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) ilk kadın genel sekreteri Özlem Güçlüer oldu.

OSD'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 14 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan derneğin ilk kadın genel sekreteri Güçlüer'in, 25 yıllık tecrübesi bulunuyor.

Güçlüer, 2015 yılından bu yana OSD'nin İletişim ve Ekonomik İlişkiler Koordinatörlüğü görevini yürütmekteydi.

Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Özlem Güçlüer, iş hayatına 1995 yılında otomotiv sektöründe başladı. 2001 yılında MBA Derecesi (Master of Business Administration) alan Güçlüer, Ford Otosan ve Kıraça Holding'de uzman, Karsan Otomotiv'de Pazarlama Hizmetleri ve İletişim Müdürü ve Başak Traktör'de Stratejik Planlama Müdürü olarak görev aldı. Özlem Güçlüer, bir kız çocuk annesi.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:46 Kaynak: AA
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