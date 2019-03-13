OSD'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yeniden Haydar Yenigün Seçildi!

Geçtiğimiz yıl göreve başlayan Haydar Yenigün, düzenlenen 2019 Olağan Genel Kurul toplantısında Otomotiv Sanayii Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden seçildi.

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 45'inci Olağan Genel Kurulu'nu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleştirdi. Otomotiv sanayiinde değişen küresel rekabet ortamı ve otomotiv teknolojileriyle ilgili önemli mesajların verildiği genel kurulda, Otomotiv Sanayii Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden Haydar Yenigün seçildi. OSD'nin yeni yönetim kurulu üyeleri ise, başkan vekili Süer Sülün, başkan yardımcıları Cengiz Eroldu, Münür Yavuz ve Tunç Başeğmez, muhasip üye Hasan Yıldırım, üyeler Habip Aşı, İsmail Sümer, İzzet Kalaycı, Aykut Özüner, Necdet Şentürk, Okan Baş, Serdar Görgüç ve Tuğrul Arıkan şeklinde belirlendi.

Düzenlenen genel kurulda, bu sene OSD'nin kuruluşunun 45'inci yılı olduğunu vurgulayan

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Sektörün çatı kuruluşu konumunda olan derneğimiz, 45 yıldır otomotiv sanayiinin gelişimi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl, sektörümüzün diğer değerli STK'larıyla ortak hareket ederek hurda teşviki, vergi indirimleri ve ticari araçların kiralanması gibi konularda, devletimizin de ciddi yardımlarıyla önemli sonuçlar aldık. Bu vesileyle, sektörümüze destek veren başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank olmak üzere, sayın bakanlarımıza ve hükümetimizin değerli üyelerine tekrar teşekkür ediyorum. 2019 yılında ise otomotiv sanayiini daha zorlu bir süreç bekliyor. Otomotiv Sanayii Derneği olarak yeni dönemde aynı bilinçle ve diğer STK'larla ortak hareket ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle iç pazarı daha da canlandırabilmek adına önemli adımlar atmak istiyoruz. Beni yeniden bu önemli göreve seçen OSD üyelerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

İhracat, Teknoloji ve Tedarik Sanayii Başarı Ödülleri sahiplerini buldu!

2018 yılında ihracat yapan OSD üyelerine İhracat Başarı Ödülleri verildi. Verilen İhracat Başarı Ödülleri Platin Plaket, Altın Plaket, Altın Madalya ve Gümüş Madalya şeklinde 4 ana kategoride sınıflandırıldı. 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan firmalar Platin Plaket, 100 ila 500 milyon dolar arasında ihracat yapan firmalarise Altın Madalya ile ödüllendirildi. Ayrıca, kalite ve teslimat güvenilirliği, teknoloji geliştirmedeki işbirliği ve rekabetçilik gibi kriterler esas alınarak OSDüyeleri tarafından yapılan değerlendirme ile Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri de sahiplerine teslim edildi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Teknoloji Başarı Ödülleri kapsamında ise Türk Patent Enstitüsü verilerine göre 2018 yılında patent tescilleri bulunan OSD üyesi firmalar ödül almaya hak kazandı.