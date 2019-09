OSD Ocak-Ağustos verilerini açıkladı

CARMEDYA.COM - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2019 yılı Ocak-Ağustos ayı verileri otomotivdeki daralmaya dikkat çekti.







Yılın ilk sekiz aylık döneminde hem toplam otomotiv üretimi hem de otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 921 bin 187 adet olarak gerçekleşirken, Türkiye'de üretilen otomobil sayısı 610 bin 222 adet oldu. Aynı dönemde toplam pazar yüzde 46 azalarak 246 bin 161 adet, otomobil pazarı ise yüzde 44 azalarak 193 bin 320 adet olarak gerçekleşti. Öte yandan ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 6 azalırken, otomobil ihracatı yüzde 8 azaldı. İlk sekiz ayda toplam ihracat 806 bin 666 adet, otomobil ihracatı 526 bin 496 adet olarak kaydedildi. Ağustos ayı baz alındığında ise üretim ve ihracatta geçtiğimiz yılın Ağustos ayına oranla artış kaydedildi.



Otomotiv pazarının 2019 yılında dünya genelinde bir daralma yaşadığının altının çizen OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Dünyanın en önemli pazarlarına baktığımızda bu daralmanın etkilerini rakamsal olarak görebiliyoruz. Örneğin 28 milyonluk bir pazar olan Çin, ilk 7 ayda yüzde 11,4 daraldı. ABD pazarı yerinde saydı. Bizim için en önemli pazar olan AB pazarı ise ilk 6 ayda yüzde 2 daralma gösterdi. Bu kapsamda, ana sanayi ihracatımızın yüzde 85 gibi çok büyük bir bölümünü oluşturan AB pazarında yaşanan mevcut daralma, ihracatımızı olumsuz etkiledi ve ilk 8 ayda Türkiye'nin otomotiv ihracatı yüzde 6 oranında azaldı. 2018 yılının ikinci çeyreğinde başlayan iç pazarımızdaki daralma ile birlikte ihracat pazarlarımızın küçülmesi, üretimimiz üzerinde etkisini negatif olarak gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2019 yılı Ocak-Ağustos dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Bu dönemde, hem toplam otomotiv üretimi hem de otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azaldı. Toplam otomotiv üretimi 921 bin 187 adet olarak gerçekleşirken, geride bıraktığımız sekiz ayda Türkiye'de üretilen otomobil sayısı ise 610 bin 222 adet oldu. Aynı dönemde toplam pazar yüzde 46 azalarak 246 bin 161 adet, otomobil pazarı yüzde 44 azalarak 193 bin 320 adet olarak gerçekleşti. Öte yandan ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 6 azalırken, otomobil ihracatı yüzde 8 azaldı.



"Dünyanın en büyük pazarları 2019 yılında daraldı"



Otomotiv pazarının 2019 yılında dünya genelinde bir daralma yaşadığının altının çizen OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Dünyanın en önemli pazarlarına baktığımızda bu daralmanın etkilerini rakamsal olarak görebiliyoruz. Örneğin ortalama 28 milyonluk bir pazar olan Çin, ilk 7 ayda yüzde 11,4 daraldı. ABD pazarı yerinde saydı. Bizim için en önemli pazar olan AB pazarı ise ilk 6 ayda yüzde 2 daralma gösterdi. Bu kapsamda, ana sanayi ihracatımızın yüzde 85 gibi çok büyük bir bölümünü oluşturan AB pazarında yaşanan mevcut daralma, ihracatımızı olumsuz etkiledi ve ilk 8 ayda Türkiye'nin otomotiv ihracatı yüzde 6 oranında azaldı. 2018 yılının ikinci çeyreğinde başlayan iç pazarımızdaki daralma ile birlikte ihracat pazarlarımızın küçülmesi, üretimimiz üzerindeki etkisini negatif olarak gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.



Ağustos'ta geçen seneye göre artış var



Her yıl Ağustos ayında bakım/onarım ve üretim planlamaları için üretime ara veren otomotiv üreticileri, bu yılın Ağustos ayında üretim performansını geçtiğimiz yıllara göre artırdı. Bu kapsamda, Ağustos ayı baz alındığında üretim ve ihracatta geçtiğimiz yılın Ağustos ayına oranla artış kaydedildi. 2018 yılı Ağustos ayında toplam üretim 47 bin 175 adet iken, bu yılın Ağustos ayında toplam üretim yüzde 11 arttı ve 52 bin 242 adet oldu. Ağustos ayı otomotiv ihracatı ise, geçtiğimiz yılın Ağustos ayına göre yüzde 19 oranında artarak 54 bin 604 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 7 oranında artarak 31 bin 287 adet olurken, otomobil ihracatı da yüzde 11 arttı ve 33 bin 852 adete ulaştı.



Otomotiv sanayi sekiz ayda 807 bin adet ihracat gerçekleştirdi



2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde adet bazında toplam ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalırken, otomobil ihracatı ise yüzde 8 azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 806 bin 666 adet, otomobil ihracatı ise 526 bin 496 adet düzeyinde gerçekleşti. OSD verilerine göre otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 4 azalırken, Euro bazında yüzde 2 arttı. İlk sekiz ayda toplam otomotiv ihracatı 20,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 9 azalarak 7,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 3 azaldı ve 6,6 milyar Euro oldu.



Ticari araç üretiminde iç pazar kaynaklı daralma devam etti



OSD'nin açıkladığı verilere göre ticari araç üretiminde ağırlıklı olarak iç pazar kaynaklı daralma Ocak-Ağustos döneminde de devam etti. Ticari araç grubunda toplam üretim geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalırken, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 22 ve hafif ticari araç grubu üretiminde de yine yüzde 11 oranında azalma yaşandı. Ticari araç pazarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 52 daralırken, hafif ticari araç pazarı yüzde 52 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 56 oranında daraldı.



